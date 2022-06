Afrique Centrale: Sud-Kivu - Un mémorandum de la division provinciale de la santé remis au Dr Jean-Jacques Mbungani

En séjour dans la province du Sud-Kivu, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a échangé avec les cadres de la Division provinciale de la santé (DPS) du Sud-Kivu, des professionnels de santé et administratifs sur leurs conditions socio-professionnelles. Le personnel de santé a soumis ses préoccupations au ministre de la Santé qui lui a promis un soutien du gouvernement central en vue d'une amélioration très prochainement. En présence du ministre provincial de la Santé du Sud-Kivu, le chef de division provincial par intérim a souligné succinctement les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités auxquelles fait face le secteur de la santé dans cette province.

Il a remis au ministre Jean-Jacques Mbungani un mémorandum qui constitue tout un plaidoyer pour le renforcement de certains services de santé en matériel et médicaments. Le ministre national de la Santé publique a promis de s'investir personnellement pour trouver des solutions aux différentes revendications lui adressées. En outre, il a pris langue également avec les partenaires financiers et techniques œuvrant dans le secteur de la santé dans la région. Avant de s'entretenir avec le personnel de la division provinciale de la Santé et les partenaires, le Dr Jean-Jacques Mbungani a visité l'Hôpital provincial de référence de Bukavu où il a effectué le tour de tous les pavillons de cet établissement médical public.

De la salle de réception, en passant par la médecine interne, la pédiatrie, la salle d'urgence, la maternité, le département de la chirurgie, la radiographie et imagerie, le bloc des enfants malnutris, cette visite a permis au ministre de s'imprégner du fonctionnement et de la réalité de cette entité provinciale. " L'Hôpital provincial de référence de Bukavu remplit bien les conditions d'un hôpital avec des normes standards. Il dispose d'une salle d'imagerie médicale et d'un scanneur. Je pense, par ailleurs, le renforcer, en expertise en termes de main-d'œuvre, pour son utilisation afin de renforcer la prise en charge des malades ", a promis le ministre national de la Santé.