Congo-Brazzaville: Apatridie - Près de 200 000 personnes manquent d'acte de naissance au pays

Le ministre de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et du Développement local, Guy Georges Mbacka, a annoncé, à l'occasion de l'atelier de validation du rapport d'analyse et d'exploitation des données du recensement à vocation d'état civil, qu'au Congo on dénombrait près de 200 000 personnes en situation d'apatridie.

S'inscrivant dans le cadre du projet conjoint Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) et Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés " Mokanda ya mbotama " ou " Acte de naissance ", le rapport tire ses fondements sur l'exploitation et l'analyse des fiches issues du recensement annuel à vocation d'état 2019-2021. Cette étude a permis de connaître, d'après la représentante de l'Unicef au Congo, le Dr Chantal Umutoni, avec " exactitude " la démographie des personnes dépourvues de pièces d'état civil en général et celle des enfants en particulier. " Au terme de ce processus, 62 882 personnes, dont 30 947 enfants âgés de 0 à 17 ans, sont dépourvues d'acte de naissance ", a-t-elle avancé, se référant aux résultats du rapport qui a enquêté sur un échantillon donné.

Le projet " Acte de naissance " vise également, dans un premier temps, à offrir cent registres au bénéfice de cinq mille enfants dépourvus de pièces d'état civil. Dans la même veine, l'Unicef entend mettre à la disposition de quatre parquets près de tribunaux d'instance de Brazzaville, notamment Moungali-Poto-Poto, Bacongo-Makélékélé, Ouenzé-Talangaï et Mfilou des consommables et fournitures de bureau pour l'établissement des réquisitions aux fins de déclaration tardive de naissance.

Elle a, par ailleurs, invité les autorités en charge de l'état civil, les parents, familles, communautés, leaders communautaires et organisations non gouvernementales à la mobilisation sur les enregistrements des naissances dans les différentes communautés. Selon elle, ce projet vise l'atteinte de l'objectif inclus dans la politique de réforme et de modernisation de l'état civil de n'avoir zéro enfant sans acte de naissance d'ici à l'an 2030 sur l'étendue du territoire.

" Nous espérons que les différents ministères sectoriels et les organisations non gouvernementales impliquées dans la défense des droits des enfants ainsi que les partenaires techniques et financiers pourront tirer le meilleur profit des analyses et propositions contenues dans ce rapport afin d'améliorer les actions engagées, de promouvoir et de protéger les droits à l'identité des enfants au Congo ", a conclu Chantal Umutoni.

Se félicitant de l'appui des agences du système des Nations unies dans le domaine de l'état civil, le ministre Guy Georges Mbacka a rappelé que les résultats de cette analyse sont l'expression de la riposte institutionnelle contre le phénomène d'apatridie au Congo. " On dénombre près de 200 000 personnes classées dans cette catégorie de citoyens ", a-t-il déclaré, précisant que le gouvernement a élaboré un avant-projet de loi portant régime de l'état civil.