Congo-Brazzaville: Mode africaine - Le Carrousel de la mode prime ses lauréats

Après quatre jours d'une activité intense, la huitième édition du festival de la mode, dénommé Carrousel de la mode, a pris fin le 11 juin avec la soirée concours nouveaux talents, couplée au défilé international. Le comité d'organisation du Carrousel de la mode n'a ménagé aucun effort pour offrir au public des beaux moments de gaieté en dépit du contexte économique difficile. Un engouement salué par Pascal Kabré, la promotrice de l'événement. " Le Carrousel de la mode nous offre de belles rencontres professionnelles, artistiques et humaines.

Rejoignez-nous pour célébrer l'appel du beau que nous procurent les stylistes à travers leurs créations", a-t-elle dit. "Comme l'indique le thème de cette année, " Vers une mode éco-responsable en Afrique", nous devons tous adopter des comportements responsables pour préserver notre environnement ", a ajouté la promotrice du Carroussel de la mode. En tant que président du jury, Félicien Casterman, président de la Fédération des créateurs du Bénin, a rendu publics les résultats des différents concours organisés la veille à la villa Antonetti ( Make up, Top model homme et femme et catégorie stylistes).

En catégorie make up, Dalia, grâce à la subtilité de son travail, a remporté le trophée, l'enveloppe et le bon d'achats dans un supermarché de la place récompensant les lauréats de chaque catégorie. Le coup de cœur en make up est Serga make up. En catégorie Top modèle femme, Eunice de la République démocratique du Congo a remporté le concours tandis qu'en hommes, c'est Caruk qui est sorti vainqueur. En catégorie stylisme, Gasby a gagné le concours et Anira a été primée comme le coup de cœur du jury. " Les créateurs doivent toujours se recycler et travailler avec abnégation car le métier évolue. Il faut donc s'adapter aux nouveaux enjeux qu'il offre ", a dit Félicien Casterman en guise d'exhortation aux jeunes créateurs.

Pour leur implication à la réussite du festival, le comité d'organisation a distingué l'agence Prescom Media comme meilleur partenaire. Lucrece, l'assistante de Pascaline Kabré, a été plébiscitée Mama Africa et M. Turmel, Papa Africa. Le défié international a mis sur la scène les créations venues de la Guadeloupe, du Congo, du Sénégal, du Bénin, du Cameroun, du Ghana, du Mali. Des tenues originales et inédites confectionnées par les différents créateurs qui ont rencontré à chaque passage l'assentiment du public à travers les ovations et les applaudissements.