Congo-Brazzaville/Egypte: Football - Joseph Madienguela et Fabrizio Cesena nommés sélectionneurs des U-20 et U-17

Après avoir dévoilé la composition du staff technique des Diables rouges A', la Fédération congolaise de football a rendu publiques d'autres décisions mettant en place les staffs techniques des sélections nationales des moins de 17 et 20 ans au vu des échéances qui pointent à l'horizon.

Marie Joseph Madienguela " Madis " a été nommé sélectionneur de l'équipe juniors. Il composera un duo avec Roger Nianga, son adjoint. Jean Pascal Mountaro a été responsabilisé comme entraîneur des gardiens. Auguste Ndoki est le médecin et Raymond Miaka le kiné. Aimé Bopiell Debé est l'intendant. Les moins de 20 ans sont engagés, en juin et juillet, dans le tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale qualificatif à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui se disputera en 2023, en Egypte.

Fabrizio Eraldo Cesena prend, quant à lui, les rênes des cadets en lieu et place de Valdo Candido dont le mandat était arrivé à terme. Il a pour adjoint Roland Mouyokolo. Narcisse Bakoua est l'entraîneur des gardiens alors qu' Eric Antoine Moukouyou assure les fonctions de préparateur physique. Jacques Ngouonimba Goulou est le médecin et Roger Nzengui le kiné. Gercylt Malela Yenga est l'intendant. Les U-17 disputeront, en octobre prochain, le tournoi de l'Uniffac qualificatif à la CAN U-17 2023, en Algérie.