Congo-Brazzaville: Climat des affaires - L'ACPCE fait peau neuve

Deux mois après les travaux, le bâtiment administratif de l'Agence congolaise pour la création des entreprises (ACPCE) a été inauguré le 14 juin à Brazzaville. Ce nouvel espace modernisé permettra aux agents de cette structure de disposer d'un lieu de travail plus aéré, multifonctionnel et confortable. La coupure symbolique du ruban du siège de l'ACPCE a été faite par la ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'Artisanat et du Secteur informel, Jacqueline Lydia Mikolo. Ce siège réhabilité permettra d'offrir aux chefs d'entreprise et aux porteurs de projets de création d'entreprise un cadre de formalisation moderne, professionnel et attractif.

En ce qui concerne les travaux de ce bâtiment, ils ont porté sur l'aménagement du carrelage ; la menuiserie-alu ; l'étanchéité et le staff ; l'électricité et la climatisation ; la plomberie et les sanitaires ; la peinture ; l'équipement mobilier ; la salle de réunion ; le cafétéria et l'espace repas pour le personnel ; le mobilier et enfin la présentation de la façade principale.

Dans son mot de circonstance, le directeur général de l'ACPCE, Dieu-Merci Emériand Kibangou, s'est réjoui du travail accompli. Pour lui, l'aménagement de ce bâtiment a permis à la direction interdépartementale Brazzaville-Pool de disposer d'un espace de travail plus serein, où le porteur de projet se sentira pris en charge avec des commodités innovantes. Du côté de la direction générale, l'espace a été repensé de façon à permettre aux directeurs centraux et à leurs collaborateurs d'avoir un cadre de travail décent, conforme aux normes de qualité, d'hygiène et de sécurité au travail.

" La ressource humaine a besoin d'un minimum de confort pour un rendement plus productif. De meilleures conditions de travail induisent donc un climat professionnel serein, en plus de renforcer le sentiment de fierté et d'appartenance à la structure. Il en découle alors de meilleures performances ", a indiqué Dieu-Merci Emériand Kibangou

Rappelant l'importance d'une entreprise dans l'économie d'un pays, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo a fait savoir que la richesse d'un pays est construite par l'entreprise et ce, quelle que soit sa catégorisation entreprenant micro, très petite, petite, moyenne, intermédiaire ou grande. Selon elle, d'après les résultats du bulletin de création des entreprises 2015-2022, les micro, très petites, petites et moyennes entreprises constituent la base du tissu économique du Congo par leurs poids et leurs importances. Ces entreprises, a-t-elle dit, constituent la clé de la croissance et un puissant levier de diversification de l'économie congolaise

" L'amélioration donc des conditions d'accueil et de travail de l'agence est une nécessité absolue si nous voulons renforcer l'attractivité de notre économie. Nos entrepreneurs accomplis et en devenir doivent trouver ici un espace convivial et professionnel, propice à la formalisation et au développement de leur société où ils pourront bénéficier des conseils et des actes officiels de qualité et en temps opportun ", a déclaré Jacqueline Lydia Mikolo

" Je les instruis à poursuivre les efforts pour que les autres agences emboîtent le pas de la modernisation. Cependant, il ne faut pas se satisfaire uniquement de ces travaux. Il faut surtout que cette modernité s'accompagne avec une nouvelle culture professionnelle débarrassée des antivaleurs. Le cadre est donc planté pour que les chefs d'entreprise et les porteurs de projet de création d'entreprise puissent utiliser sans limite les espaces mis à leur disposition ", a-t-elle ajouté.

Notons qu'au terme de cette cérémonie, l'ACPCE a sollicité du gouvernement un appui en vue de l'adoption, par la prochaine loi de finances, des réformes proposées avec le concours des acteurs de l'écosystème et de ceux des administrations partenaires. Aussi, elle plaide afin que les ressources prévues pour la digitalisation des procédures soient rendues disponibles pour l'atteinte de l'objectif qui lui est assigné, à savoir: la création d'une entreprise en moins de 48 h.