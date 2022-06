Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Des jeunes formés sur les outils du PPEJ

La session de formation des formateurs et des jeunes sur les outils du Programme de promotion de l'entreprenariat des jeunes (PPEJ) a été lancée le 10 juin, à Brazzaville. Organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi en partenariat avec le secrétariat de la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie (Confejes), ce programme, créé en 1994, est la contribution de la Confejes dans le cadre de l'emploi des jeunes.

Le PPEJ, a expliqué le directeur des programmes jeunesse de cette institution, est un dispositif d'intervention, de financement, de suivi et d'évaluation, d'accompagnement multiforme des projets des jeunes candidats à l'entrepreneuriat, des jeunes promoteurs et des entreprises créées. Il s'inscrit surtout dans la dynamique de constituer un pôle de formateurs et de former les jeunes afin qu'ils puissent bénéficier des opportunités d'emploi à travers des micro entreprises.

" Dans la perspective de la prochaine réunion du Comité technique de sélection et d'orientation du PPEJ, prévue du 25 au 30 juillet au Burkina Faso, et du concours d'excellence de la meilleure entreprise jeune en 2023 qui doit se tenir au Congo, en marge de la 39e édition de la Confejes, l'organisation de la présente session s'impose ", a souligné Modibo Traoré, directeur des programmes jeunesse de la Confejes.

La formation qui sera animée jusqu'au 18 juin par les experts Dingam Donon Horbé du Tchad et Soulemana Idrissou Sadikou du Togo, tous deux coordonnateurs du PPEJ dans leur pays, regroupe cinquante jeunes venus de tous les départements du pays et vingt- quatre du secteur de la jeunesse, sélectionnés à la suite d'un appel à candidatures.

" Dans un contexte où le chômage ne cesse de croître, le soutien à l'insertion professionnelle et économique des jeunes par la création des micro entreprises doit être une priorité pour donner une lueur d'espoir à cette frange de la population et contribuer à son épanouissement ", a expliqué le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi. Il a salué la mise en place du PPEJ qui, selon lui, met l'accent sur les dynamiques de modélisation et d'apprentissage. Une vision partagée par le Congo appuyée par la loi 9-2000 du 31 juillet 2000 portant orientation de la jeunesse.

Cette formation, a-t-il reconnu, vise à doter le Congo d'un arsenal PPEJ efficace qui désormais aidera les jeunes dans leur accès aux différentes subventions et concours du programme de la Confejes. " L'organisation de cette session de formation, qui vise à encourager de façon spécifique toutes les initiatives qui donnent la chance aux jeunes de se prendre en charge, intègre bien la vision du président de la République matérialisée dans le Plan national de développement 2022-2026 ", a souligné Charles Makaya.