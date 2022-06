Sénégal: Parution d'un livre sur l'organisation et la performance de l'Administration publique

Dakar — Abdou Karim Lô, un ancien délégué à la réforme de l'Etat et à l'assistance technique, et Meïssa Diakhaté, un conseiller du Bureau organisation et méthodes (BOM), s'attèlent à conduire une réflexion sur le processus de modernisation de l'Administration publique, dont ils mettent en exergue les implications, dans un livre intitulé "Organisation et performance de l'administration publique" (L'Harmattan Sénégal).

Dans ce livre dont la troisième partie se veut une étude de la gestion axée sur la performance, les deux auteurs rappellent que "la modernisation de l'Administration publique repose techniquement sur le dyptique organisation et performance".

Ils estiment que "la volonté des pouvoirs publics d'organiser, puis de réorganiser l'Administration publique, a, au fil du temps, pris de l'importance dans la gouvernance du pays".

"C'est dans ce sens qu'il faut comprendre que, dès l'accession du Sénégal à l'indépendance, le premier président de la République, Léopold Sédar Senghor, soit résolument engagé dans un processus d'enracinement d'une administration tendue vers le 'développement', laquelle idéologie est sous-tendue par les principes d'une gestion rationnelle en vue d'affermir le caractère de la souveraineté politique et économique", expliquent MM. Lô et Diakhaté.

"Tous les événements marquants sont opportuns pour exalter et recommander l'esprit d'organisation et de méthode", soulignent-ils.

"C'est sans doute l'attachement à cet esprit qui aboutit à la création du Bureau organisation et méthodes en 1968", expliquent Abdou Karim Lô et Meïssa Diakhaté.

Une réflexion très éclairante

Le directeur général du BOM, Ibrahima Ndiaye, affirme que les deux auteurs "livrent une réflexion très éclairante à une problématique permanente", celle de savoir "comment toujours mieux s'organiser pour être au quotidien plus performant".

M. Ndiaye relève que, de nos jours, "les environnements de plus en plus complexes" dans lesquels évoluent les administrations "obligent les différents acteurs à repenser leur organisation dans le sens d'en assurer la pérennité".

"Dans cette perspective, souligne-t-il, l'ouvrage se veut une contribution au renouvellement de la pensée et des pratiques administratives en donnant du relief, d'une part, aux principales étapes du processus de modernisation de l'Administration [publique] sénégalaise avec, en l'occurrence, les mutations institutionnelles successives que le [BOM] a connues et, d'autre part, les principales logiques de gestion de la performance."

"Ce faisant, l'ouvrage identifie et analyse les obstacles de nature à entraver le processus de modernisation de notre Administration publique, tout en proposant une démarche et des outils dont l'appropriation et l'intégration dans les pratiques contribueront à l'amélioration et au renouvellement de la gestion publique", ajoute le directeur général du BOM dans une note de présentation du livre.

L'ancien ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall, agrégé de droit public, estime que les auteurs sont parvenus à relever le défi d"'explorer l'infrastructure organisationnelle et de clarifier les processus fonctionnels de l'Administration publique à l'épreuve de la performance".

Un précieux capital intellectuel

Il considère cet ouvrage comme un "précieux capital intellectuel pour la transformation qualitative de l'Administration publique".

"La brèche qui vient ainsi d'être aménagée devrait, de par son intérêt scientifique, marquer utilement l'esprit des fonctionnaires, en général, afin de les motiver à comptabiliser et à vulgariser leurs intelligences professionnelles", a commenté M. Fall.

Dans la préface du livre, l'ex-recteur de l'université Cheikh-Anta-Diop, Ibrahima Thioub, rappelle que "la question de l'organisation et de la performance de l'Administration publique est à la fois technique et politique".

"Elle impose un traitement certes équilibré mais objectif, parce que situé à la croisée de la réalité administrative et des évidences théoriques", écrit M. Thioub.

D'après lui, il s'agit de cerner les contours et l'étendue du dialogue, de la tension, voire simplement des interactions entre des choix politiquement motivés et des décisions techniquement justifiés. "C'est évidemment ce pari encore délicat qui interpelle les auteurs du présent ouvrage", a ajouté Ibrahima Thioub.

Abdou Karim Lô est titulaire d'un diplôme supérieur de gestion en entreprise, d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur de l'éducation et d'une maîtrise de philosophie.

En plus d'avoir été délégué à la réforme de l'Etat et à l'assistance technique, il a été secrétaire permanent du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs, un outil d'autoévaluation volontaire de la performance des Etats membres du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique.

M. Lô est expert international en management public et président d'honneur de l'Association sénégalaise d'évaluation.

Agrégé de droit public, Meïssa Diakhaté est conseiller au BOM. Il est le coordonnateur du Centre de recherche, d'expertise et de formation sur les institutions constitutionnelles, les administrations publiques, la gouvernance financière et la légistique en Afrique.

Il est l'auteur de plusieurs livres : "Manuel de rédaction administrative, Afrique francophone", "Les lois au Sénégal : la procédure législative", "Le répertoire législatif de 1960 à 2020", "L'Education au Sénégal".