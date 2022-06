Ile Maurice: Vidéo porno - Six mois de prison pour un papa de huit enfants

"Ce tribunal est conscient de la peur et du traumatisme qu'une jeune écolière a dû subir lorsqu'un parfait inconnu, qui n'était clairement motivé que par la pure luxure, lui a montré une vidéo pornographique qu'elle ne souhaitait pas voir."

La magistrate au tribunal des enfants, Bhavna Sawock, a dû trancher dans un procès intenté à Christopher Youcouablé. Ce dernier a présenté des excuses et demandé la clémence du tribunal, mais il n'a pas échappé à une peine de prison la semaine dernière pour "causing child to be sexually abused by him".

Les faits remontent au 26 février 2020 lorsque l'accusé marchait sur la passerelle près de l'arrêt d'autobus de Vénus, à Port-Louis. Une écolière marchait sur la même passerelle. "Lorsque j'ai vu la victime dans son uniforme scolaire, cela m'a excité et j'ai profité du fait qu'elle s'est retrouvée tout près de moi pour lui montrer mon téléphone portable sur lequel jouait un film pornographique", a expliqué l'accusé, qui avait été arrêté et détenu pendant huit jours, après la plainte de la fillette de 12 ans à la police.

Au tribunal, Christopher Youcouablé, 26 ans, a exprimé ses remords en demandant à la cour de lui imposer une peine légère. "Votre honneur, j'ai huit enfants sous ma responsabilité et je demande pardon pour mon comportement." Me Gopaul de la poursuite a réclamé elle une peine d'emprisonnement sévère. "La victime n'a que 12 ans et elle était traumatisée et affectée lorsqu'elle donnait sa déposition. Les deux principaux concernés sont des étrangers l'un pour l'autre et l'accusé a été condamné à quatre reprises, dont pour un délit d'attentat à la pudeur."

Après avoir écouté les témoignages, la magistrate est d'avis que les facteurs aggravants l'emportent sur les facteurs atténuants. "Je note avec une profonde inquiétude et un profond regret que l'accusé, bien qu'étant lui-même père de huit enfants, n'a pas hésité à commettre un acte aussi ignoble envers un autre enfant. Pour toutes ces raisons, la cour estime que seule une peine privative de liberté répondrait aux fins de la justice", a-t-elle conclu en lui imposant une peine de prison de six mois.