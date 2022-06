Sénégal: Affaire meurtre Thierno Mamadou - L'identité du présumé tueur révélée (procureur)

C'est effectif ! Le présumé tueur du jeune Thierno Mamadou Diallo est connu. Il s'agit de l'Adjudant-chef Moriba Camara, selon un communiqué du Parquet général parvenu tard au desk de Guinéenews ce lundi 13 juin.

Dans la source de Guinéenews, le mis en cause a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour des faits présumés de meurtre sur la personne de Thierno Mamadou Diallo. Et quatre de ses co-inculpés notamment le Commissaire principal Pierre Lamah, l'Adjudant-chef Mamadou Yéro Barry, le Maréchal des logis Laye Camara et le Brigadier-chef Moustapha Camara pour des faits d'abstention délictueuse, placés sous contrôle judiciaire.

La justice guinéenne est enfin sortie du silence, ce après la sortie sur France 24, du ministre, secrétaire général, à la présidence, Amara Camara, qui a promis de faire la lumière sur le meutre du jeune Thierno Mamadou Diallo.

Dans un communiqué, la cellule de communication du Parquet Général près la Cour d'Appel de Conakry informe l'opinion publique nationale et internationale que ce lundi 13 Juin 2022, la Brigade de Recherches de Kipé suivant procès-verbal N°066/2022 d'enquête préliminaire, a transmis au parquet d'instance près le Tribunal de Première Instance de Dixinn la procédure contre les nommés : Commissaire Principal Pierre Lamah, en service au Commissariat Central de Kaporo-Rails ; Adjudant-chef Mamadou Yéro Barry, Chef de mission BAC ; Adjudant-chef Moriba Camara, en service à la BAC ; Laye Camara, Maréchal des logis chef en service à la BAC N°01 ; Brigadier-chef Moustapha Camara, en service à BAC N°01 ".

Ainsi, poursuivent les services du parquet " Suivant réquisitoire Introductif d'instance N°755/2022 en date de ce jour 13 juin 2022, Monsieur le Procureur de la République, après l'information du Parquet Général, a requis l'ouverture d'information judiciaire pour des chefs d'inculpations : Meurtre contre Adjudant-chef Moriba Camara ; Abstention délictueuse contre Commissaire Principal Pierre Lamah, Adjudant-chef Mamadou Yéro Barry, Laye Camara et Brigadier-chef Moustapha Camara. Faits prévus et punis par les articles 206, 298 et suivants du code pénal "

" Suivant l'ordonnance N°243/CAB/P/TPI/D/2022 en date de ce jour, 13 Juin 2022 de la juridiction présidentielle, le Doyen des juges d'instruction du Tribunal de Première Instance de Dixinn a été désigné aux fins d'information judiciaire.

Le nommé Adjudant-chef Moriba Camara a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour des faits présumés de meurtre sur la personne de Thierno Mamadou Diallo et ses coinculpés Commissaire Principal Pierre Lamah, Adjudant-chef Mamadou Yero Barry, Laye Camara et Brigadier-chef Moustapha Camara pour des faits d'abstention délictueuse placés sous contrôle judiciaire ", a-t-on fait savoir.

Par ailleurs, " Conformément à l'article 8 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le Procureur d'instance, suite à cette ouverture d'information Judiciaire communiquera au besoin d'office ou à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties pour rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges contre les personnes mises en cause ", souligne la source.