Congo-Kinshasa: Uvira - La MONUSCO sensibilise des jeunes et des femmes sur la paix et la sécurité

La Mission de l'ONU en RDC a organisé lundi 13 juin une campagne de sensibilisation à l'attention des jeunes et des femmes de la ville d'Uvira (Sud-Kivu). L'objectif était de " contribuer aux efforts de renforcement des mécanismes de résolution des conflits pour la promotion de la paix et la cohésion sociale entre les communautés locales ". Selon Aimée Ramazani, facilitatrice de cette campagne, les jeunes ont déploré le faible effectif des forces de l'ordre et des agents de sécurité pour faciliter la restauration de l'autorité de l'Etat.

" Les jeunes ont déploré les mauvaises conditions dans lesquelles évoluent les forces de l'ordre et les agents de sécurité. Ils ont ainsi appelé au recrutement des jeunes pour qu'ils s'engagent dans la police nationale, et dans l'armée. Cela cadre avec la résolution 2250 du conseil de sécurité des nations unies dans le cadre de la participation des jeunes dans la recherche de la paix et de la sécurité ", a-t-elle rapporté.

La MONUSCO a organisé cette campagne de sensibilisation, en collaboration avec les femmes leaders communautaires pour la paix.

Des participants ont apporté " des éléments nouveaux " concernant la protection, la sécurité et la gouvernance locale, a fait savoir Aimée Ramazani.

" Pour les femmes, nous avons fait aussi recours à la résolution 1325 qui appelle les femmes aussi à s'impliquer davantage non seulement dans la prise de décision. Mais aussi de participer à part entière comme agent de la recherche de la paix. Nous sommes en train de travailler avec la MONUSCO qui accompagne notre gouvernement. Il serait donc mieux de prévenir que de commencer à traiter des problèmes déjà graves qui sont dus au conflit ", a-t-elle poursuivi.