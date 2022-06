Congo-Brazzaville: La Banque mondiale accompagne l'accélération de la transformation numérique en République du Congo

communiqué de presse

La Banque mondiale a approuvé un financement de $100 millions pour le projet d'Accélération de la Transformation Numérique au Congo (PATN) afin d'augmenter l'accès des populations mal desservies à l'Internet haut débit et améliorer la capacité du gouvernement à fournir des services publics adaptés grâce au numérique.

Le projet est aligné sur les stratégies clés du gouvernement - telles le Plan national de développement du Congo (2022-2026), la stratégie nationale de transformation numérique Vision Congo Digital 2025 ainsi que l'initiative Économie numérique pour l'Afrique (DE4A) de la Banque mondiale qui soutient la mise en œuvre de la Stratégie de transformation numérique de l'Union africaine pour l'Afrique (2020-2030) - et les priorités de la Banque mondiale pour la région Afrique de l'Ouest et centrale 2021-2025.

Le projet favorisera l'accès inclusif à la connectivité haut débit via le renforcement du cadre réglementaire et institutionnel et la mise en place d'un marché du haut débit axé sur la concurrence.

Le projet appuiera la transformation numérique du pays en mettant l'accent sur l'utilisation productive du haut débit dans la prestation de services publics numériques. Il financera également la connectivité des zones isolées, la création d'un Intranet gouvernemental sécurisé, un portail unique pour les services en ligne aux citoyens, et de multiples systèmes d'information pour mieux gérer les services aux citoyens

Le projet cible un large éventail de bénéficiaires avec un accent particulier sur les utilisateurs finaux du haut débit, soit la population générale du Congo, les entreprises, les agents publics, les instituts de formation formels et informels, les incubateurs locaux, les personnes dans les régions peu desservies par les services publics, en particulier les groupes vulnérables tels que les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap. Le projet devrait par ailleurs accroître la disponibilité du haut débit mobile 3G pour 404 000 personnes supplémentaires, offrir à 3 000 personnes la possibilité d'acquérir des compétences numériques certifiées de base à avancées, et permettre à 75 000 personnes par jour d'accéder aux services numériques soutenus par le projet.

Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la République du Congo, Abdoulaye Seck a expliqué qu'en : " renforçant les compétences numériques, le projet améliorera le capital humain, en particulier pour les filles et les femmes. Il lèvera les obstacles à l'augmentation du nombre d'emplois de meilleure qualité en garantissant un accès égal à la formation aux compétences numériques, contribuant ainsi à l'autonomisation économique des femmes et privilégiant leur participation à l'économie numérique. "

Avec une participation active du secteur privé, le projet se propose d'améliorer les compétences numériques des agents publics, les citoyens, les résidents et les entreprises et de les préparer aux emplois du futur et à l'économie numérique. Grâce au projet, l'offre de formation aux compétences numériques sera augmentée avec en sus, la création d'un espace pour des approches innovantes avec des partenaires internationaux et locaux tels que les universités publiques et privées locales, les agences nationales pour l'emploi et la formation, les centres et établissements de formation sur les TIC, secteur privé du numérique, et les incubateurs technologiques.

