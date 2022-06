Algérie: Don de sang - Appel à élargir le cercle des donneurs réguliers

Alger — Le chef du Centre de transfusion sanguine (CTS) au CHU Mustapha Pacha, Pr Issam Frigaa a plaidé pour la nécessité d'élargir le cercle des donneurs de sang réguliers au sein de la société.

Dans une déclaration à l'APS, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des donneurs de sang (14 juin), M. Frigaa a indiqué que le Centre veillait à procurer cette matière vitale à tous les hôpitaux de la capitale et aux établissements de santé publics et privés, notamment avec l'accalmie de la courbe pandémique.

Quelque 135 candidats se présentent au quotidien au CHU pour offrir leur sang, a-t-il fait savoir dans ce cadre.

Afin d'assurer une bonne gestion du don de sang, le CTS a recouru à un système d'information intégré qui permet un suivi optimal de l'acheminement du sang du donneur au patient, afin de contrôler les approvisionnements continus et gérer les risques liés à cette substance vitale en fonction des cas et des besoins recensés au sein des hôpitaux, a-t-il soutenu.

Grâce au système d'information adopté il y a quatre ans, le CTS a pu mettre en place une banque de sang qui a répondu au plan d'urgence, notamment durant la pandémie, malgré la diminution du nombre de donneurs et l'absence des moyens de transport. Les rendez-vous étaient pris à distance, une première du genre au CHU Mustapha Pacha. La numérisation a permis le gain du temps et favorisé la distanciation sociale.

D'autre part, le responsable a expliqué que le système en question permettait l'accès aux analyses médicales du donneur en l'espace de 24 heures, en utilisant un compte spécial, saluant le lancement de cette technologie moderne, qui a permis d'approvisionner la banque en groupes sanguins difficiles à trouver et assurer un contact automatique et direct en cas de besoin avec ces donneurs. Quelque 783.000 dossiers médicaux entre patients et donneurs ont été gérés grâce à cette plateforme.

Le centre a utilisé pour la première fois un appareil de séquençage de nouvelle génération de sang (NGS) permettant une recherche plus rapide et économique de ces groupes sanguins, a mis en avant le professeur, ajoutant que cette technique avait d'autres applications en faveur des cancéreux et des personnes atteintes de maladies rares.

Cette technique innovante permet d'écarter les virus et les bactéries du plasma et des plaquettes pour assurer ce liquide vital en cas d'urgence, a-t-il fait savoir.

De même, le radiateur sophistiqué dont dispose le CTS de Mustapha Pacha permet la prévention de certains effets indésirables pouvant se produire chez les personnes ayant fait un greffe de cellules, les femmes enceintes, les nouveau-nés et les cancéreux, d'après le responsable.

Saluant le rôle des donneurs de sang, les bénévoles notamment, le professeur a appelé à la nécessité de la mise en place d'une politique nationale pour la promotion du don de sang qui, en dépit des efforts déployés, se limite encore aux proches des patients.

Le CTS a participé au système international de contrôle de qualité des laboratoires et a remporté trois fois de suite un certificat en la matière, a rappelé le professeur.