Gabon: Le député Fidèle Momomba honore les mères du Canton Dibadi

C'est en bienfaiteur que l'honorable Fidèle Momomba, député élu du Canton Dibadi, 2è siège du département de la Douya-Onoye à Mouila, a honoré les mères pour leur fête en différé. C'était ce samedi 11 Juin 2022 au village Moualo, situé à 7 kilomètres du centre de la capitale provinciale de la Ngounié.

L'honorable député Fidèle Momomba, élu du Canton Dibadi, 2è siège du département de la Douya-Onoye à Mouila n'est pas allé dans sa circonscription électorale, mains vides. Il a tenu à honorer les mères du village Moualo. Au cour de la cérémonie, il a procédé à l'inauguration, non seulement d'un auberge Mifuku ( non de la rivière approximité de cet auberge), et du marché rural " Okita " au village Moualo, sans oublier la cerise sur le gâteau, en offrant une camionnette de marque Isuzu NPR. Le tout, financé sur fonds propres. Un véhicule qui va aider les populations de ce canton à écouler leurs productions agricoles.

Ces dons, dira l'honorable député, "C'est pour, à la fois, célébrer la fête des mères en différé, célébrer la fête des pères par anticipation et enfin pour inaugurer l'auberge et le marché". et de poursuivre "Comme vous le savez, au Gabon, la fête des mères a eu lieu le 29 mai dernier, et la fête des pères c'est le 19 juin prochain. J'ai pensé que pour mes parents, papas et mamans, nous devons faire la fête le même jour, parce-que vous vous êtes mis ensemble le même jour pour me donner la vie, et non pas en deux jours différents. Alors, si j'ai un petit cadeau à donner, je vous le donne le même jour. C'est pourquoi, nous sommes actuellement réunis à Moualo.".

Reconnaissants à son égard, les jeunes de ce canton ont tenu à le faire en toute humilité. Ils estiment que l'Honorable Député pose des actes qui sont bénéfiques pour toute la contrée. "Ce que vous faItes pour nos mères, nous va droit au cœur. Et en tant que jeunes, nous serons toujours à vos côtés" promet la jeunesse.

Les jeunes notent que sur le plan social par exemple, les actions de leur élu sont claires. "Aujourd'hui vous mettez à notre disposition, un marché communautaire dont l'optique sera de faciliter la vente des produits agricoles de nos champs. Ce qui va permettre de désenclaver notre village et renforcer les échanges entre la ville et la campagne" souligne-ils.

Emu, le député n'a pas caché son satisfecit quant à cette reconnaissance des populations de sa circonscription électorale. "Je profite de cette occasion, pour vous rappeler que je ne suis que votre enfant qui n'a que 3 ans et demi en politique. Il ne faut donc pas me comparer à mes grand-frères".

L'honorable député Fidèle Momomba a rappelé à des fins utiles que son parti " Les Démocrates ", qui est assimilable à son père et sa mère en politique n'a que 5 ans. Il a été créé le 11 Mars 2017. Le premier Congrès sera organiser le 02 Juillet 2022, dans environ 3 semaines.