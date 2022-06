Ile Maurice: Baisse de 50 % sur des produits alimentaires - "Best before" vs date d'expiration

Cela n'aura pas échappé aux oreilles des consommateurs, à l'affût des bonnes affaires par ces temps de vie chère. Le Budget 2022/2023 prévoit une réduction d'au moins 50 % sur les produits arrivant ou dépassant leur "best before date".

De quoi s'agit-il ? Sur quels types d'articles le rabais sera-t-il applicable ? Est-ce sûr pour la santé ?

Le but : rendre certains produits plus accessibles au porte-monnaie. Le Budget 2022-2023 annonce ainsi que certains articles seront vendus à 50 % du prix d'origine, en fonction de leur date de péremption (NdlR, best before date) mais avant leur date d'expiration. De quoi provoquer la confusion, direz-vous. Quelle est la différence, donc ?

Claude Canabady, secrétaire général de la Consumers' Eye Association, explique qu'un produit présentant une date d'expiration n'est plus consommable après la date inscrite car il y a un danger pour la santé. "Par contre, un produit avec une best before date peut-être consommé après la date inscrite même si le produit ne sera pas aussi frais et aura quelque peu perdu de son goût et de sa texture." En gros, pour faire simple, la "best before date" (NdlR, à consommer de préférence avant le... ") c'est la date de durabilité minimale, qui est une date indicative. Une fois la date dépassée, le produit perd de ses qualités gustatives ou nutritives - baisse de la teneur en vitamines par exemple - mais n'est pas dangereux pour la santé, contrairement à un produit ayant atteint la date d'expiration.

Jours définis

Suttyhudeo Tengur, président de l'Association pour la protection de l'environnement et des consommateurs (APEC), y va aussi de ses explications. La date d'expiration équivaut à la dernière date à laquelle le produit doit être retiré des rayons. Par contre, la best before date accorde un délai additionnel pour l'utilisation du produit. "Les commerçants ont ainsi un délai pour écouler leurs articles. Et ce sera aussi l'occasion pour le consommateur de les acheter à un prix recommandé et réduit. Avant, les tarifs initiaux étaient maintenus à la veille de l'expiration des produits. Avec cette mesure budgétaire, le nombre de jours sera défini dans la loi pour leur vente." Il ajoute que cette réduction de prix vient corriger une pratique où les enseignes prônaient les prix d'origine ou qui misaient sur une promotion de 10 à 15 % uniquement.

Désormais, le taux de rabais sera plus élevé. Cependant, précise Suttyhudeo Tengur, il est fortement déconseillé d'utiliser des produits qui ont dépassé la date d'expiration. "Quand celle-ci est fixée après des tests sanitaires, on ne peut dire qu'il n'y a pas de risques. Des complications peuvent toujours survenir", met en garde le président de l'APEC.

Le Dr Dawood Oaris, président de l'Association des cliniques privées, affirme qu'en ce qui concerne les denrées alimentaires, les produits frappés d'une best before date, qui sont en bon état, peuvent être consommés. Même si le goût et la couleur ne sont plus tout à fait les mêmes qu'un produit frais, ça va de soi. "Mais il faut bien faire la distinction avec la date d'expiration. Lorsque celle-ci est dépassée, ce n'est pas sain pour la santé. Il n'y a pas de garantie après la date d'expiration.

Le consommateur peut souffrir d'une intoxication alimentaire ou de problèmes digestifs", met en garde le médecin. Qui accueille favorablement cette mesure de réduction d'au moins 50 % sur ces produits pouvant être utilisés dans l'intervalle entre la best before date et celle de l'expiration, car cela soulagera les Mauriciens victimes de la cherté de la vie.

C'est effectivement une bonne chose, renchérit Claude Canabady, à condition que cela soit limité aux produits essentiels utilisés par les consommateurs au quotidien, et surtout pas un moyen pour attirer plus de clients moins aisés. "Sinon, cela va encourager ceux au bas de l'échelle à consentir une dépense qu'ils ne peuvent pas se permettre parfois au détriment des achats plus essentiels", prévient-il.

Une stratégie en tout cas saluée par les importateurs, à l'exemple de la compagnie Scott. "C'est une mesure fort appréciable. Cela va aider un maximum de personnes dans le besoin", fait valoir un représentant de cette firme. Il estime que ce rabais d'au moins 50 % s'appliquera surtout sur les aliments et les boissons. Muryoodeen Fauzee, directeur des supermarchés Dreamprice, souligne pour sa part que la vente au rabais s'appliquera particulièrement aux céréales, yaourts et boissons gazeuses.

Quid de la réduction du gaspillage alimentaire ? Malheureusement, avance Claude Canabady, "cela risque de ne pas réduire le gaspillage alimentaire car les gens auront tendance à acheter pour la simple raison que c'est en promotion non pas parce que c'est nécessaire". Pour lui, les Mauriciens achètent en grande quantité parce que les prix sont plus bas pour ensuite les jeter à la poubelle quand le goût ou la texture ne seront plus là.

Selon le responsable de Dreamprice, une telle démarche devait être appliquée depuis longtemps. "Nous perdions beaucoup d'argent à cause des produits arrivés à date d'échéance. Parfois, il fallait balancer de gros stocks à la poubelle. D'autant qu'on devait le faire sans forcément savoir dans quel état ils étaient. De notre côté, on vendait des articles à moitié prix, à 15 jours de leur date d'expiration. Nous appliquerons donc la nouvelle mesure le plus rapidement possible."