Sénégal: Yewwi maintient son rassemblement pacifique à la Place de la Nation et à Ziguinchor

" Nous avons retenu la date du 17 juin, pour un rassemblement et nous le ferons ", a lancé Déthié Fall, mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi, en marge du point de presse organisé ce mardi 14 juin, par la conférence des leaders de la dite coalition.

Selon lui, deux lieux sont retenus pour la manifestation. Il s'agit de Dakar et de Ziguinchor. Par ailleurs, le président du PRP a dénoncé l'attitude du gouverneur de Dakar, qui d'après lui, a repris le communiqué déjà sorti par la CNRA pour faire des extensions qui n'ont rien à voir avec la loi.

" Nous avons retenu la date du 17 juin, pour un rassemblement et nous le ferons. Et ce même jour, il y'aura une marche pacifique à Ziguinchor. Parce que pour cette fois, au lieu d'un seul point de rassemblement sur le territoire national, il y en aura deux. A la Place de la Nation ici à Dakar et à Ziguinchor. Et nous demandons à tous ceux qui sont dans la diaspora de faire la même chose ", a déclaré Déthié Fall, mandataire de la coalition Yaw, lors du point de presse organisé ce mardi 14 juin 2022, par les leaders de sa coalition.

Toutefois, le mandataire de la coalition Yaw, n'a pas manqué de dénoncer l'attitude du Gouverneur de Dakar, qu'il soupçonne de vouloir agir dans le sens d'empêcher leur rassemblement ." Pour la première fois au Sénégal, à l'approche d'une élection l'exercice permanent que le CNRA fait en sortant un communiqué pour rappeler la disposition de L61, vous avez vu pour la première fois le Gouverneur reprendre le communiqué pour justement faire des extensions qui ne sont même pas prévues par la loi ".

" Et à sa suite, nous avons vu ce jeu de Bby, qui annule sa manifestation, celle du président de la République qui annule sa tournée, parce qu'il a peur d'y aller et tout ça pour aller dans ce sens. Mais ils nous trouveront sur leur chemin et croyez nous. Hier on était à la police de Médina, convoqué par le commissaire pour une enquête de moralité, suite à la note d'information déposée au niveau du préfet de Dakar. Et nous leur avons dit que cette manifestation a le même objet que celle tenue le 8 juin. Mais il se trouve qu'entre temps, Macky sall a encore intensifié l'injustice contre Yewwi Askan Wi ".