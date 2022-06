Cote d'Ivoire: Le ministère de la Santé recommande le recours à ses lignes vertes

Plusieurs canaux existent pour saisir le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle afin de dénoncer des faits qui se produisent dans les hôpitaux.

Ce sont le Centre d'appels avec les lignes vertes 143 et 125, la messagerie de la page Facebook du ministère, la Direction de la Communication et des Relations publiques au 13ème étage de la Tour C, Cité Administrative au Plateau et l'Inspection générale de la Santé à l'Institut national de la Santé publique à Adjamé. Ces informations ont été données par le directeur de la communication du ministère, Kouadio Allé Paul.

En effet, face aux publications devenues virales sur les réseaux sociaux, Kouadio Allé Paul a animé une conférence de presse le vendredi 27 mai 2022, pour dénoncer un objectif inavoué des personnes à la base de ces publications. Selon lui, ces personnes veulent jeter le discrédit sur le ministère de la Santé, notamment sur le personnel soignant. Aussi a-t-il appelé au civisme, à la retenue et à la responsabilité des populations pour éviter que de tels agissements occasionnent des atteintes à l'intégrité physique du personnel soignant.

" Le gouvernement, à travers le ministère en charge de la Santé, met tout en œuvre pour améliorer l'offre et le réseau de soins, le plateau technique dans nos structures sanitaires mais surtout renforcer la relation soignants/patients en vue d'instaurer un climat de confiance mutuelle entre les professionnels de la santé et nos populations ", a déclaré le directeur de la Communication. Non sans rassurer les populations sur la ferme volonté du ministère " à œuvrer pour un accès de soins de proximité, disponible et équitable pour tous ".