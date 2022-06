Djibouti/Cote d'Ivoire: Djibouti - Salomon Kalou rejoint Kameni et Song Billong à Arta Solar 7

Salomon Kalou va évoluer dans le championnat de première division de Djibouti. L'ancien international ivoirien a signé dans un club de l'élite djiboutienne.

Le champion d'Afrique (CAN 2015) va offrir ses services à l'AS Arta Solar 7. L'attaquant a signé un contrat à court terme et rejoint une liste de stars africaines du club, à l'image de Idriss Carlos Kameni, Alexandre Song Billong, Dany Nounkeu, Diafra Sakho et Alain Traoré.

Kalou, 36 ans, apportera probablement un plus à l'AS Arta Solar 7 qui a réalisé un doublé à l'issue de la saison 2021-22 après avoir décroché les titres nationales de la Ligue et de la Coupe. Il a remporté avec Chelsea en Angleterre, un trophée de Premier League, un de Ligue des champions de l'UEFA, quatre de Coupe nationale, un de League Cup et un autre du Community Shield.