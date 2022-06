Afrique du Sud: La ville de Gqeberha bientôt à sec?

En Afrique du Sud, un nouvel épisode de sécheresse touche la métropole de Nelson Mandela Bay, alors que l'hiver austral s'est installé dans le pays. Cette zone, située sur la côte Sud et qui englobe la ville Gqeberha (ex-Port-Elizabeth) et sa région, compte plus d'un million d'habitants. Celle-ci se rapproche peu à peu du " Jour Zéro ", c'est-à-dire du moment où l'eau ne coulera plus des robinets.

Ce " Jour Zéro " est craint des autorités locales, alors que la principale retenue d'eau est à 90% vide, et n'est donc plus en mesure de desservir une partie de la métropole. Les autres sources d'approvisionnement parviennent pour l'instant à compenser, mais leur niveau également bas ne leur permettront pas de tenir très longtemps. Selon les estimations de la métropole, au total, les réserves principales ne sont plus qu'à 12% de leurs capacités.

Cinquante litres d'eau au quotidien

Les autorités encouragent pour le moment les habitants à n'utiliser que 50 litres par jour, mais si la situation se dégrade un peu plus, des coupures pourraient être envisagées et les habitants devront alors se rendre auprès de l'un des points d'eau mis en place. Une équipe de l'organisation Gift of the Givers devrait également ces prochains jours faire des puits de forage, afin de fournir un peu plus d'eau à la ville.

Cette menace du " Jour Zéro " rappelle aux Sud-Africains les souvenirs de la sécheresse qui avait également touché la région en 2016, et celle qui avait frappé le Cap, il y a quatre ans.