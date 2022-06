Congo-Kinshasa: Maniema - Les frais de participation au Test national d'orientation fixés à 30 USD

Le Test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle (TENASOSP) ne sera pas gratuit, a indiqué lundi 13 juin l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Maniema 1. Ce test est prévu le 7 et 8 juillet prochain pour la première fois sur l'ensemble du pays. Pour Joseph Diangenda Samunkina, le TENASOSP est payable et est régi par un arrêté provincial. Ces frais sont fixés à 30 000 francs congolais (15 USD) par élève.

"Le 7 et le 8 juillet, c'est le TENASOSP. Ce test là c'est ce que les anciens appelés cycle d'orientation. Donc, l'orientation se faisait jadis à l'école. Alors, aujourd'hui il n'y a plus un mécanisme, un système d'orientation. Tout enfant faible dans tel ou tel autres domaines il s'oriente comme il veut. Des orientations de prestige ! 'Je vais seulement faire ceci', alors qu'objectivement il ne peut pas faire ça. Raison pour laquelle dans les différentes réformes de notre système, l'État congolais a mise en place cette structure pour qu'en évaluant les enfants, on sache les compétences de chaque enfant. Il peut faire quoi", a-t-il indiqué.

Selon lui, il faut que les parents payent le plus vite afin que les enfants qui vont l'effectuer pour la première fois ne soient pas traumatiser.