Afrique Centrale: Beni - La MONUSCO remet du matériel informatique à la police

La police des Nations unies a remis mardi 14 juin du matériel informatique et des engins de détection de métaux et d'explosifs à la Police nationale congolaise (PNC) de la ville et du territoire de Beni (Nord-Kivu). Ce don vise à faciliter le travail des policiers dans une zone où la menace sécuritaire est sérieuse. Ce qui requiert une intervention efficace des forces de l'ordre. Dans son allocution, la cheffe de bureau de la MONUSCO a insisté sur les conditions de travail de la police. L'appui de la mission onusienne, a-t-il expliqué, a pour objectif de permettre aux policiers congolais de mieux travailler :

" Nous sommes aujourd'hui à vos coté pour remettre solennellement à la PNC de Beni et Oicha de lot important de matériel. Dans un premier, il s'agit des (outils) informatiques enfin de moderniser leur travail et de stimuler la célérité dans le traitement des dossiers administratifs et judicaires. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à l'endroit de la police nationale congolaise enfin ce matériel serve effectivement au besoin du servir de l'intérêt supérieur de la population. "

En plus du matériel informatique, la police a également reçu des outils de détection d'explosifs et métaux : quarante miroirs télescopiques pour la fouille et l'inspection sous les véhicules ainsi qu'une centaine de détecteurs de métaux portables.

Le commissaire supérieur principal Narcisse Muteba Kashale a salué ce geste :

" Nous sommes dans la joie. Nous venons de recevoir un lot de matériel et cela va nous permettre d'être efficace sur le terrain et surtout de pouvoir contrôler les entrées et les sorties de la ville de Beni. Je suis sûr que la police est au niveau de bien utiliser ce matériel au bénéfice de la population. "

Le commissaire supérieur principal Jean-Sébastien Kahuma, commandant urbain de la police a, pour sa part, salué l'appui que la MONUSCO apporte depuis plusieurs années pour que les policiers de Beni travaillent dans de bonnes conditions.