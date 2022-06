Congo-Brazzaville: Partenariat - Dj Mesgo et Global Concept désormais liés par un cadre de travail

Le contrat de management entre l'artiste musicien Dj Mesgo et l'agence Global Concept, représentée par son manager Nino Kali, a été officialisé le 12 juin au cours de la conférence de presse animée dans la ville océane par les deux partenaires.

Le contrat valable pour dix-huit mois, signé devant les autorités compétentes en la matière, ouvre le nouveau cadre de travail entre le musicien Dj Mesgo et Global concept. " En prenant cette initiative, nous avons voulu que les choses se fassent de façon professionnelle entre l'artiste et l'agence Global Concept. Certes, nous travaillons déjà avec Dj Mesgo mais cette fois-ci, nous avons décidé que le cadre de travail soit désormais bien défini par un contrat de management en bonne et due forme ", a dit Nino Kali.

Pour Dj Mesgo, ce nouveau cadre de travail va donner une nouvelle impulsion à sa carrière car, désormais, Global Concept sera associé à toute activité artistique ou culturelle le concernant. " C'est un avantage pour moi de travailler dans un cadre bien défini, en permattant à Global Concept d'accompagner ma carrière ", a dit l'artiste.

Après la tournée média, Global concept va organiser courant ce mois un méga concert au quartier Nkouikou, dans le quatrième arrondissement Loandjili, où l'artiste compte de nombreux fans. D'autres événements artistiques et promotionnels sont également prévus à l'avenir, a promis le manager. Signalons que Global Concept existe depuis 2019 et a déjà organisé plusieurs événements majeurs dans le cadre promotionnel et aussi artistique. L'agence est spécialisée dans la communication, le management, l'événementiel, le booking et la production scénique.