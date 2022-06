Congo-Brazzaville: Baccalauréat technique - Plus de dix-huit mille candidats passent l'examen

Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, a lancé, le 14 juin à Brazzaville, les épreuves du baccalauréat technique au lycée technique industriel 1er-mai. Au total, 18 325 candidats passent les épreuves écrites du baccalauréat technique sur l'ensemble du territoire national, repartis dans quatre-vingt-quinze centres. Ceux de Brazzaville sont estimés à plus de 8 844 pour quarante-quatre centres, a expliqué le ministre après la ronde de quelques centres.

" Brazzaville est le plus grand centre suivi de Pointe-Noire qui a trente-et-un centres. Cette tendance devrait être renversée si l'enseignement technique et professionnel est supra important du développement national ", a déclaré Ghislain Thierry Maguessa Ebomé. Le ministre a ajouté " qu'il est important que le milieu rural ou semi-urbain, avec les villes secondaires, soit de plus en plus concerné par la localisation des écoles techniques et professionnelles ".

La visite des centres et sites par le ministre, en compagnie de plusieurs responsables et la représentante de l'Unesco au Congo, lui a permis de s'assurer de la bonne organisation de cet examen d'Etat. Il s'est rendu notamment à Théophile-Mbemba, au lycée d'enseignement technique 5-février et au lycée technique industriel 1er-mai.

L'examen se déroule pendant quatre jours. Les candidats ayant pour option agricole ont planché sur la philosophie et la technique agricole lors de la première journée. Les options secrétariat, gestion et finances ont composé sur le français et la statistique.

Par ailleurs, les agents de sécurité civile ont été présents dans tous les centres visités. Ils possèdent tout le dispositif de secours nécessaire en cas de malaises des candidats lors du déroulement de cet examen. Cinq cas de malaises ont été enregistrés en matinée dont trois au centre de lancement et deux à Théophile-Mbemba.

Cette année, les innovations ont porté sur l'encadrement des systèmes de fraude en faisant de telle sorte qu'elle soit de plus en plus éradiquée lors des examens d'Etat. Ces innovations ont commencé depuis l'inscription des candidats au baccalauréat et se poursuivront jusqu'au traitement des résultats.