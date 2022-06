Congo-Brazzaville: Législatives et locales à Kéllé - Richard Ossa appelle ses soutiens à l'apaisement

Pour apaiser la tension préélectorale qui prévaut actuellement à Kéllé, dans la Cuvette-Ouest, le président de l'association Bic rouge, Richard Ossa, a réuni, le 13 juin, la diaspora de la localité à Brazzaville pour attirer son attention sur des comportements barbares lors des élections.

Des centaines de filles et fils de Kéllé ont répondu présent en nombre à l'appel du président de l'association Bic rouge. A l'occasion, Richard Ossa, imbu des valeurs démocratiques, a rappelé à ses partisans les règles qui fondent l'Etat de droit. S'agissant du climat morose qui prévaut dans la localité de Kéllé à l'orée des élections législatives et locales des 4 et 10 juillet prochains, le candidat investi de l'association Bic rouge a exhorté ses nombreux partisans à ne pas céder à la provocation des challengers.

" Je vous ai réunis ici pour vous informer que je suis officiellement candidat aux législatives et locales à Kéllé, notre chère localité. La Direction générale des affaires électorales n'a retenu que deux candidats dans cette circonscription électorale unique. Pour ce faire, nous devons nous mobiliser pour garantir à nouveau notre victoire. Ne prêtez pas attention aux invectives de nos adversaires, au risque de tomber sous le coup de la loi. Notre victoire sortira uniquement des urnes, de manière règlementaire ", a souligné Richard Ossa à la diaspora de Kéllé, en langue du terroir.

De leur côté, les filles et fils de Kéllé ont publié, lundi, une déclaration dans laquelle ils ont appelé à créer un socle autour du candidat investi.

" Nous, filles et fils de Kéllé vivant à Brazzaville, sommes contents de la validation de la candidature de Richard Ossa aux élections législatives et locales des 4 et 10 juillet 2022. Mais nous attirons l'attention des oiseaux de mauvais augure qui veulent toujours saper l'expression démocratique. Invitons le candidat à s'armer de courage et de détermination ", relève la déclaration lue par Guy Léonard Ewono.