Sénégal: Gouvernance territoriale - Un prix d'excellence lancé pour susciter l'émulation

Kaolack — L'ONG Enda Ecopop, vise, à travers le prix d'excellence du leadership local (PELL), à favoriser la performance et l'émulation au sein des collectivités territoriales pour une meilleure gouvernance territoriale, a expliqué mardi à Kaolack (centre), sa chargée de projet, Aïssatou Dramé.

"A travers ce prix, nous voulons susciter de l'émulation, favoriser des collectivités territoriales performantes et compétitives et permettre aux autres de s'en inspirer et de travailler pour les communautés de base", a-t-elle dit à la presse en marge d'une tournée d'information et de sensibilisation des acteurs et des autorités sur la cinquième édition du PELL.

Elle a souligné que "la cinquième édition du PELL vise l'objectif majeur de primer l'excellence, la créativité et l'innovation dans la gouvernance territoriale au Sénégal".

Selon elle, l'ONG Enda Ecopop travaille pour l'émergence des villes et territoires durables en Afrique.

Le prix d'excellence du leadership local est une initiative lancée par Enda Ecopop en 2018 en partenariat avec le ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires, le Haut conseil des collectivités territoriales, l'Union des associations des élus locaux (ADM), le Programme national de développement local et l'Agence de développement municipal, a-t-elle rappelé.

Selon elle, "cette initiative vise à primer les meilleures pratiques et innovations en matière de décentralisation de gouvernance et de développement local.

Aïssatou Dramé a fait savoir que la cinquième édition du prix d'excellence ciblait les collectivités territoriales avec six catégories de distinction : la participation et l'engagement citoyen, la transparence et reddition des comptes, l'inclusion, l'égalité et l'équité.

Elle a aussi évoqué l'efficacité et l'efficience budgétaire, la solidarité et assistance aux communautés vulnérables, la territorialisation des politiques publiques et agendas internationaux de développement.

De même, elle cible les journalistes et communicants avec deux catégories de distinction à savoir l'article de presse et le documentaire télévision et les universitaires et chercheurs avec deux catégories de distinction (projet de recherche et article scientifique).

Elle a invité tous les acteurs à soumissionner en ligne en allant sur le site Enda Ecopop (www.endaecopop.org), rappelant que la date limite de soumission est prévue pour le 31 juillet 2022.

Les acteurs nominés seront conviés au théâtre national de Dakar les 22 et 23 septembre prochains pour venir partager avec le public les projets nominés, a-t-elle signalé. Les trophées seront remis aux lauréats le 10 octobre 2022, a-t-elle fait savoir.