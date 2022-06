Algérie: JM - La 19e édition sera une réussite pour la ville hôte et le pays tout entier

Oran — Mohamed Bouchiche, l'un des meilleurs boxeurs algériens de sa génération, estime que la 19ème édition des Jeux méditerranéens qu'abritera Oran à compter de ce 25 juin, se déroulera dans de bonnes conditions et sera une réussite à la fois pour la ville hôte que pour le pays tout entier.

"Je suis convaincu que les athlètes algériens et particulièrement les boxeurs, honoreront le pays, défendront et porteront très haut les couleurs nationales", a déclaré à l'APS, Mohamed Bouchiche, deux fois détenteur de la médaille d'or aux JM de Casablanca en 1983 et de Lattaquié en 1987 et champion du monde militaire dans sa catégorie en 1982 à Alger.

Aujourd'hui âgé de 60 ans, Bouchiche a marqué le noble art national pour avoir raflé, jusqu'en 1988, douze fois de suite le titre de champion d'Algérie. Pour cette édition oranaise des JM, il estime que "la boxe et l'athlétisme donneront pleinement satisfaction. Malgré la forte pression qui sera exercée sur eux par le public algérien très exigeant, nos boxeurs et nos coureurs ont les capacités de monter sur le podium, comme ils l'ont fait à maintes reprises lors de compétitions internationales".

"Personnellement, j'ai beaucoup profité de l'expérience des anciens. J'ai suivi à la lettre leurs conseils et recommandations tout en m'investissant pleinement dans le travail. Les JM doivent être une opportunité à saisir pour préparer aux futurs représentations aux prochains rendez-vous internationaux, les Jeux olympiques de 2024 par exemple", a-t-il considéré.

De sa dimension purement compétitive et sportive, les Jeux méditerranéens seront, pour Mohamed Bouchiche, " une belle rencontre entre les peuples de différentes cultures mais unis et réunis autour d'un même espace géographique, d'une même ambition, celle de transmettre des messages d'amitié, de paix, de fair-play et de compétitivité saine".

Quarante sept ans après son " baptême du feu", pour avoir accueilli en 1975, une édition des JM, l'Algérie renouera avec ce grand rendez-vous méditerranéen et fera de cette édition une véritable fête qui marquera les esprits. " L'attention et l'intérêt accordés à cet événement par les hautes autorités du pays, la ferveur et l'enthousiasme dont fait preuve tout un chacun et les moyens importants engagés à cet effet, sont déjà les prémices d'une réussite certaine de cette édition", estime en conclusion, l'ancien champion algérien du noble art.