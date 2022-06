Cote d'Ivoire: Union des jeunes intègres de lakota - Cissé Seydou explique les enjeux de la carte des membres

Le dîner-gala de " remise des cartes de membre " de l'Union des Jeunes Intègres de Lakota (Ujil) s'est tenu le samedi 11 juin 2022 dans un complexe hôtelier d'Abidjan Yopougon-Keneya.

Au cours de cette cérémonie, ce sont environ 100 membres sur 230 qui ont reçu leur carte. Selon le président de l'Union des Jeunes Intègres de Lakota (Ujil), Cissé Seydou, il était important d'instaurer la carte de membre parce que l'association avait un besoin structurel et un besoin d'identification. " Après 6 ans d'existence, il est temps d'avoir une base de données qui permettra aux membres de l'association de mieux se connaître et de savoir avec qui, ils partagent leur fraternité et leur solidarité. Ce besoin d'identification et de circonscription de tous les membres était donc impératif ", a-t-il indiqué.

Par ailleurs, Cissé Seydou a déclaré que l'Ujil est ouverte à toute personne désireuse d'y adhérer. " Certes, l'Ujil est dédiée aux personnes vivant à Lakota, mais elle accepte ceux qui partagent nos valeurs, nos principes. Au-delà des habitants et des anciens de Lakota, le mouvement recrute tout aspirant partageant la même vision que l'Ujil ", a-t-il précisé.

Le soutien de Barro Kassim et de Daouda Diakité

Barro Kassim, attaché des finances au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, également parrain de la cérémonie, a fait savoir que l'association mérite d'être accompagnée, car elle a en son sein une équipe jeune, dynamique et engagée pour la promotion du social, l'éducation et la cohésion sociale.

Pour sa part, Daouda Diakité, directeur du centre optique du groupe Loko a invité les jeunes,au-delà de l'intégrité, à développer des valeurs de partage, de solidarité, d'harmonie et de rassemblement, mais surtout de garder l'ambition d'aller loin. De plus, il a annoncé que toute personne, détentrice de la carte Ujil, pourra se faire consulter dans son cabinet à un coût réduit. " Je ferai une réduction de 20% pour les personnes qui viendront se faire consulter ou acheter des lunettes ", a-t-il dit.