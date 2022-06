Afrique de l'Ouest: UEMOA - 12,5 millions de personnes menacées par la famine

Après leurs travaux, les experts ont abouti aux conclusions suivantes : Concernant l'analyse de la situation agricole et alimentaire, il en ressort que la production céréalière de la campagne 2021/2022, évaluée à 27,26 millions de tonnes, est en régression par rapport à celle de la campagne 2020/2021 et la moyenne des cinq dernières années, respectivement de 13% et de 9%. Le plus important recul de la production céréalière étant observé au Niger avec -37%.

La situation alimentaire et nutritionnelle s'est globalement détériorée dans l'ensemble de l'espace Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, selon les experts. Ainsi au niveau du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, la production céréalière est évaluée à 73,02 millions de tonnes. Elle est en légère régression de 2% par rapport à la campagne passée.

Dans la zone UEMOA, 12,5 millions de personnes seront touchées par l'insécurité alimentaire, si rien n'est fait. Outre ces personnes en situation de crise alimentaire, 27,8 millions de personnes soit 23% de la population de l'Union, sont en phase de sous pression alimentaire et méritent l'attention pour ne pas basculer en situation de crise alimentaire.

Les causes sont diverses. Ce sont entre autres, la sécheresse et les tensions géopolitiques qui influent sur le marché agricole. Selon les experts, si des mesures appropriées ne sont pas prises, pour la première fois, 38,3 millions de personnes, y compris les personnes déplacées internes, pourraient être affectées par la crise alimentaire et nutritionnelle pendant la période de soudure, c'est-à-dire entre juin et août 2022.