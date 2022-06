Togo: Le Conseil communal dote l'hôpital de Bè d'un Cabinet d'ophtalmologie flambant neuf

Quand, au détour d'une opération de remise d'équipements aux centres de santé sur le territoire communal de Golfe 1, son premier responsable, le Maire Joseph Koamy Gbloèpko Gomado, évoquait l'idée de spécialisation de ces derniers dans divers domaines de la santé, d'aucuns ne voyaient pas trop clairement là où il voulait en venir. On peut dire que cette idée es en passe de prendre corps avec l'hôpital de Bè qui se voit dote d'un Cabinet d'ophtalmologie qui pourra bientôt ouvrir ses portes. Et ceci grâce à des travaux financés par la Mairie de la Commune de Golfe 1.

En effet, dans la mise à exécution de l'une des priorités de l'axe 1 du Plan de Développement Communal (PDC) de Golfe 1 intitulé : " Promouvoir un développement économique local profitable aux couches les plus vulnérable " qui s'inscrit lui aussi dans l'axe 3 du Plan National de Développement (PND 2018-2022), et particulièrement dans la volonté de l'atteinte du troisième objectif de développement durable (ODD3) qui est de permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge, Gomado et ses pairs ont entrepris la construction du centre d'ophtalmologie à l'hôpital de Bè.

Ce centre qui se situe dans le côté sud de l'hôpital de Bè, à quelques mettre de la seconde entrée non utilisée par les patients, se situe entre les édifices de cet hôpital et le Jardin d'Enfant de de Bè Pa Souza. Il s'agit d'après les détails des travaux effectués, d'un bâtiment comportant un " rez-de-chaussée : une (01) grande salle d'attente, deux (02) salles de consultations, deux (02) vestiaires, une (01) caisse ; et un (01) secrétariat ", un " RDC+1 constitué d'une (01) salle d'attente, une (01) salle de stérilisation, un (01) magasin de stockage, un (01) bloc opératoire, une (01) salle de réveil, une (01) salle de surveillance, une (01) salle d'anesthésie et un (01) local du personnel ". Aussi, est-il mis en projection, " une extension de deux (02) niveaux de plus (R+2 et R+3) ".

Si ce " cabinet d'ophtalmologie vient consolider le développement social, gage des conditions essentielles au développement durable au niveau local " et " permettre de réduire le nombre de décès liés aux pathologies oculaires, et d'assurer l'accès de tous à des services de soins de santé adéquats en ophtalmologie ", il est à n'en point douter qu'il vient participer aux progrès majeurs en cours d'accomplissement au sein de la commune de Golfe 1, pour le grand bonheur des administrés.