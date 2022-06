Togo: Moov Africa Togo de nouveau dans le viseur de l'ARCEP pour "manquement à son obligation"

Moov Africa Togo a failli à son obligation de disponibilité permanente des services de télécommunications. C'est ce que renseigne la nouvelle sortie de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) metant de nouveau en demeure, le second opérateur des télécommunications du Togo.

Dans une décision rendue publique ce mardi 14 juin 2022, l'ARCEP charge de nouveau Moov Africa Togo de respecter son obligation de disponibilité et de qualité de service en tant qu'opérateur des télécoms dans un délai ferme de 3 mois.

On peut lire dans le communiqué de presse de ce jour que selon l'article 27.1 de son cahier de charges, l'opérateur Moov Africa Togo, a l'obligation d'assurer "la disponibilité permanente, continue et régulière des services autorisés et l'adaptation permanente des moyens qu'il met en œuvre et des services aux exigences nouvelles. Le service doit être disponible de façon continue, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, sauf cas de force majeure." Cependant, l'opérateur ne semble pas accomplir cette mission à lui assignée et ce depuis plusieurs mois.

"L'opérateur Moov Africa Togo a déjà fait l'objet de sanction le 18 mai 2021 pour les mêmes manquements.", rappelle le commissaire de la régulation et déplore, "Plus de douze (12) mois après, force est malheureusement de constater que l'opérateur Moov Africa Togo n'a toujours pas mis en conformité son réseau continuant ainsi à causer de multiples désagréments et préjudices aux consommateurs."

L'opérateur dispose d'environs soixante jours depuis le 2 juin dernier, pour venir à bout de ce problème auquel sont confrontés les abonnés.

L'ARCEP a notifié en début du mois au mis en cause de "mettre en œuvre dans un délai de trois (3) mois les procédures, équipements, protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de ses services dans les conditions requises (...) sous peine de sanction au titre de la récidive".

Il faut noter qu'en début de semaine dernière, l'ARCEP a reconnu Moov Africa Togo, "leader sur les forfaits mixtes et voix en termes de prix". Selon elle toujours, l'opérateur "propose désormais aussi les meilleurs forfaits data faisant de lui l'opérateur mobile le moins cher au Togo tous forfaits et toutes gammes confondues."