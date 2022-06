Sénégal: Mercato - Accord verbal entre Sadio Mané et le Bayern Munich

Selon les informations du célèbre journaliste Fabrizio Romano, Sadio Mané aurait d'ores et déjà donné son accord au Bayern Munich pour rejoindre le club bavarois à partir de la saison prochaine.

Le feuilleton sur l'avenir de Sadio Mané vient de produire un nouvel épisode. Ce mercredi 15 juin 2022, le journaliste Fabrizio Romano a donné l'information selon laquelle un accord verbal aurait été conclu entre la star sénégalaise Sadio Mané et le champion de la Bundesliga Allemande saison 2021-2022. Il signerait un contrat de trois ans c'est-à-dire jusqu'à l'été 2025. Ces derniers temps, le joueur de Liverpool avait été annoncé dans plusieurs clubs. Cependant, le Bayern aurait réussi à l'attirer dans son antre de l'Allianz Arena. Le montant du transfert qui avoisinerait selon des indiscrétions plus de 35 millions d'euros, n'a pas été révélé. Quand on connait la discrétion des Allemands sur le montant des transferts, on peut encore patienter avant de connaitre le cout de ce déménagement du Sénégalais.

Une nouvelle aventure

Si Sadio Mané parvient à rejoindre le Bayern, ce sera le cinquième club de sa carrière. Formé à AS Génération Foot au Sénégal, il rejoint le club de Metz en 2011. Il y passera seulement qu'une saison et atterrira en Autriche au RB Salzburg (2012-2014). En 2014, il part à Southampton et éblouit la Premier League. Il sera recruté par Liverpool deux ans plus tard et va exploser aux yeux du monde. Avec les Reds, il aura remporté la C1 en 2019, le championnat anglais et plusieurs autres trophées majeurs. Un excellent parcours pour le champion d'Afrique 2021 avec le Sénégal.

Le Bayern, un autre grand d'Europe

Fondé en février 1900, le Bayern Munich, avec son riche palmarès, fait partie des plus grands clubs de la planète. 32 titres de champions d'Allemagne, 6 Ligues des Champions, 2 coupes du monde des clubs, pour ne citer que ces titres-là. Sadio Mané rejoindra donc un club qui est sur tous les tableaux (Coupe, Championnat, C1, etc) chaque année et pourra continuer à glaner des trophées.