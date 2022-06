Ile Maurice: Un serial "froder mariaz" mauricien accusé de vol en Australie

Pas un. Pas deux. Pas trois. Ce Mauricien est en fait accusé de s'être invité à pas moins de huit mariages, à Melbourne. Et d'être reparti avec les cadeaux des mariés, d'un montant total de plus d'un demi-million de roupies.

C'est en quelque sorte une "tradition" chez nous ; les "froder mariaz" et autres "bater bis" faisant presque partie de notre folklore. Mais ce Mauricien a poussé le bouchon un peu plus loin, voire trop loin... Il s'est "invité" à pas moins de huit mariages, en Australie. Et a fait main basse sur les cadeaux des mariés...

Lundi, la chaîne 9Now, a diffusé un épisode de l'émission A current affair, traitant du cas de ce jeune Mauricien de 24 ans, qualifié de "wedding crasher". La vidéo a depuis été largement partagée par les Australiens, par la diaspora et même à Maurice. Il faut dire qu'Ahmad Hasan Fahiz Moosafeer s'est infiltré dans pas moins de huit mariages, à Melbourne. Il serait reparti avec des cadeaux des mariés, en cash et bijoux et autres, valant environ 16 000 dollars, soit quelque Rs 510 000 au total.

Selon les autorités, Ahmad Hasan Fahiz Moosafeer a débarqué au pays des kangourous il y a à peine quelques mois, avec un visa étudiant en poche. Dans la vidéo publiée par 9Now, plusieurs couples qui auraient été victimes du Mauricien témoignent de leur mésaventure. Dans une des séquences, on voit le jeune homme plongeant la main dans une boîte de donuts, dans laquelle il aurait planqué l'argent volé. La police australienne affirme avoir depuis récupéré des cartes de mariage et enveloppes déchirées.

Ahmad Hasan Fahiz Moosafeer a d'ailleurs été arrêté et doit désormais faire face à 27 accusations, dont cambriolage aggravé, cambriolage et vol. Les journalistes de l'émission A current affair ont également réussi à retrouver le suspect, qui est en liberté conditionnelle. Interrogé sur les frasques et infractions présumées, sur sa méthode peu orthodoxe, le Mauricien n'a pas dit grand-chose. Il doit comparaître devant le tribunal de première instance de Melbourne le 18 octobre.

Nous avons tenté d'obtenir une réaction des proches d'Ahmad Hasan Fahiz Moosafeer ici, à Maurice. Mais ceux que nous avons pu joindre n'ont pas été très loquaces. "Ou ki pé aprann nou sa, nou pa ti o kouran ditou." L'habitant de Curepipe est en fait décrit comme un garçon tranquille, sans histoire, qui n'a pas pour habitude de s'attirer des problèmes. "Nou koné ki linn al l'Australie, mé pa koné ki bann problem ki linn gagné laba."

Avait-il pour habitude de s'inviter à des mariages où il ne l'était pas à Maurice également ? "Zamé nou pa finn tann bann kitsoz parey lor li isi... "