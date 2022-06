Ile Maurice: Dérèglement climatique - Mieux comprendre le réchauffement

La Fresque Du Climat est un jeu créatif et collaboratif, qui permet d'apprendre beaucoup, et rapidement, sur les causes et les conséquences du dérèglement climatique.

L'objectif est de relier les cartes entre elles afin de prendre conscience des relations de cause à effet entre les activités humaines et le changement climatique. Sur les cartes, on peut lire "hausse des températures", "fonte des glaces" ou encore "perturbation du cycle de l'eau". Nous avons déjà relié les cartes pour toi et on t'explique tout, avec l'aide de Morgane Goulain, coordinatrice technique et scientifique à La Fresque du Climat.

Voici l'explication de chaque carte et sa fonction :

Carte 2 - Tout ce que nous achetons vient de l'industrie, qui émet beaucoup de CO2.

Carte 3 - La climatisation et le chauffage utilisent de l'énergie. Par conséquent, ils émettent aussi du CO2.

Carte 4 - Pour faire rouler une voiture, il faut brûler de l'essence et pour faire voler un avion, il faut du kérosène. Cette action dégage du CO2.

Carte 7 - À cause des activités humaines (transport, industrie, bâtiment), la concentration en CO2 a augmenté dans l'atmosphère.

Carte 8 - Les vaches sont des ruminants. Elles rejettent du méthane quand elles rotent et pètent. Le méthane, c'est comme le CO2, c'est un gaz à effet de serre, mais encore plus puissant.

Carte 13 - Depuis un siècle, l'effet de serre augmente à cause du CO2 et du méthane. Par conséquent : la Terre se réchauffe.

Carte 16 - Il y a des glaciers dans les montagnes comme les Alpes ou l'Himalaya. Il y en a aussi dans le Groenland et en Antarctique. En ce moment, ils fondent à cause de la chaleur, ce qui fait monter le niveau de la mer.

Carte 17 - L'océan absorbe une grande partie de la chaleur, qui est due à l'effet de serre. Du coup, sa température augmente.

Carte 18 - La banquise qui fond, ne fait pas monter le niveau de l'eau. C'est comme un glaçon qui fond dans un verre d'eau : il ne fait pas déborder le verre.

Carte 20 - Le cycle de l'eau, c'est l'évaporation, les nuages, la pluie, les rivières etc. Si la terre et l'eau se réchauffent, l'évaporation augmente et tout le cycle est déréglé.

Carte 21 - À cause de l'effet de serre, la température sur terre a augmenté de +1°C et elle va continuer à monter, ce qui peut avoir des conséquences graves pour la planète.

Carte 22 - Le niveau de la mer monte à cause de la fonte des glaciers.

Carte 25 - Les animaux et les plantes sont affectés par les changements de température et du cycle de l'eau. Certaines espèces disparaissent.

Carte 26 - La perturbation du cycle de l'eau peut causer des pluies intenses. Ces pluies peuvent causer des crues, c'est-à-dire, des inondations dans les terres.

Carte 30 - La perturbation du cycle de l'eau peut aussi causer des sécheresses.

Carte 32 - La production de la nourriture risque de diminuer à cause de la température, des sécheresses, des cyclones, des crues et des inondations.

Carte 33 - Une submersion est une inondation due à la montée des eaux. Les submersions menacent de faire disparaître les villages de bord de mer et les petites îles.

Carte 34 - Les cyclones se nourrissent de l'énergie des eaux chaudes à la surface de l'océan. À cause de l'eau qui se réchauffe, les cyclones sont de plus en plus forts.

Carte 37 - Si on produit moins de nourriture, il va y avoir des famines.

Carte 39 - À cause des famines ou des inondations, de plus en plus de gens seront obligés de quitter leur pays pour aller vivre ailleurs.

Carte 36 - Comme la température globale augmente, les canicules sont plus régulières.

La Fresque du Climat est un outil collaboratif et créatif, simple sans être simplificateur, scientifique sans être indigeste, et pédagogique, qui permet de : -

Comprendre ce qui a mené à ce dérèglement climatique et quelles en sont ses conséquences.

Comprendre le caractère systémique* de tous les éléments liés au dérèglement climatique et d'en donner une vision d'ensemble.

D'aborder de manière ludique un thème grave.

D'aider à la compréhension de phénomènes complexes par la collaboration et la créativité.

Dico

*Systémique : se dit d'une approche scientifique des systèmes politiques, économiques, sociaux, environnementaux etc.