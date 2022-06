Afrique du Nord: JM - Le pôle sportif de Sig fin prêt pour abriter une partie des compétitions

Mascara — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag, a affirmé mardi depuis Mascara que le pôle sportif de la commune de Sig était fin prêt pour abriter une partie des compétitions des Jeux méditerranéens d'Oran 2022.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite d'inspection dans la wilaya de Mascara, M. Sebgag a précisé que le pôle sportif de Sig est fin prêt pour abriter une partie des compétitions des Jeux méditerranéens d'Oran-2022, d'autant que cette structure sportive, explique-t-il, donne la plus belle image de la wilaya de Mascara, de la ville de Sig et de l'Algérie en général, ce qui traduit "les capacités des Algériens à organiser ce genre de manifestations".

Cette structure sportive est la fierté de la wilaya, et transformera la région en un pôle sportif à l'Ouest du pays, a-t-il ajouté.

Il a souligné que son département ministériel procédait à un recensement de toutes les structures sportives du secteur devant abriter des compétitions sportives continentales et internationales, le pôle sportif de Sig étant inclus dans cette liste".

La plateforme de réservation électronique des billets s'inscrit dans le cadre de la modernisation du secteur de la jeunesse et des sports et de la numérisation de l'ensemble du système administratif, a-t-il dit, faisant savoir que 43 structures sportives ont été incluses dans cette plateforme électronique pour abriter les compétitions des Jeux Méditerranéens d'Oran.

Le ministre a appelé les habitants de la wilaya de Mascara à adhérer à l'effort national visant à transmettre la véritable image de notre pays et de notre peuple hospitalier ainsi que nos capacités à organiser des compétitions aux niveaux continental et international.

S'exprimant lors d'une rencontre avec des représentants d'associations sportives et de jeunes de la wilaya, M. Sebgag a souligné que "les clubs sportifs de notre pays sont tenus d'ancrer l'esprit de citoyenneté et d'entraide chez la jeunesse algérienne", ajoutant que " les clubs sportifs et les associations de jeunes doivent contribuer à l'édification d'une société équilibrée".

"Dotée de plusieurs structures sportives, la wilaya de Mascara pourrait devenir un réservoir d'élites sportives dans les différentes disciplines", a-t-il mis en avant.

Il a annoncé, dans ce sillage, que son département prendra en charge les préoccupations des autorités de wilaya à savoir la réhabilitation du stade de "l'union africaine" de Mascara ainsi que la finalisation des travaux de réalisation d'un circuit de cyclisme.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports s'est rendu également au pôle sportif "Djebar Mohamed" à Sidi Said et l'Ecole régionale de l'équitation "Gotni Kada" dans la commune de Mascara. Il s'est enquis dans le cadre de cette visite de l'avancement des travaux de réalisation d'une salle omnisports, a inspecté le stade de l'Union africaine en sus du circuit de cyclisme dans la même localité.

Le ministre a supervisé l'attribution des agréments à nombre d'encadreurs au centre de vacances ainsi que les décisions d'insertion des jeunes employés dans le cadre des contrats DAIP et des décisions de promotion de plusieurs cadres de son secteur, outre la distribution de matériels pédagogiques au profit de quelques structures sportives.