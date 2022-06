Sénégal: Chaine de valeur des huitres - Lancement de la stratégie de mise en œuvre le 16 juin prochain

Un atelier de lancement de la mise en œuvre de la stratégie de mise à niveau de la chaine de valeur des huitres au Sénégal se tient le 16 juin prochain à Dakar.

Selon un communiqué de presse de la Fao, cette stratégie de mise à niveau est réalisée dans le cadre du projet Fish4Acp " Développement durable des chaines de valeur de la pêche et de l'aquaculture dans les pays Acp ".

Selon la même source, Fish4Acp est une initiative de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Oacps) visant à soutenir le développement durable de la pêche et de l'aquaculture. Il s'agit d'un programme de développement des chaînes de valeur d'une durée de 5 ans (2020-2024). Il est mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao), et financé par l'Union européenne (UE) et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (Bmz).

En se fondant sur les résultats de l'analyse de la chaine de valeur et en concertation avec les parties prenantes, l'équipe d'analyse de la chaine de valeur de la Fao, a facilité le développement participatif d'une vision commune pour la chaine de valeur, ainsi qu'une stratégie de mise à niveau visant à concrétiser cette vision et améliorer la performance de la filière des huîtres au Sénégal. La stratégie, validée par l'ensemble des parties prenantes est un plan décennal à laquelle le programme Fish4Acp contribuera à partir de juillet 2022. Elle précise les rôles des acteurs, des autres parties prenantes de la chaîne de valeur et de Fish4acp, de même que les échéances.

La présente cérémonie de lancement officiel de la mise en œuvre des activités de la stratégie va marquer cette opérationnalisation du projet et verra la participation de représentants des parties prenantes, des partenaires financiers et d'autres agences de développement impliqués dans le développement de la filière de l'huître au Sénégal.

La réunion a pour objectifs de cconfirmer l'engagement des parties prenantes à mettre en œuvre la stratégie de mise à niveau, présentée et discutée en amont de la cérémonie ; procéder au lancement officiel des activités de mise en œuvre de la stratégie et tenir la troisième réunion de l'équipe spéciale chaine de valeur huître avec les membres concernés.