Sénégal: L'Agenda national de la fille vulgarisé à Sédhiou

Sédhiou — Un atelier portant sur la vulgarisation de l'Agenda national de la fille s'est tenu mardi à Sédhiou (sud), sous l'égide de la Direction de la famille et de la protection des groupes vulnérables.

L'Agenda national de la fille, officiellement lancé le 13 octobre 2020 au Sénégal, vise l'épanouissement de la fille sénégalaise en identifiant les opportunités et les contraintes à travers un plaidoyer soutenu et une mobilisation publique, en vue de créer un environnement jugé sécurisant pour les filles.

Dans ce cadre, les services concernés par cette problématique dans le Pakao ont été conviés à un atelier de vulgarisation devant permettre de partager avec les pensionnaires des écoles les huit priorités de l'Agenda national des filles.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des filles à la prise de parole, pour mettre fin aux différentes formes de discrimination dont elles sont victimes.

Il vise dans le même temps à contribuer à améliorer l'environnement scolaire pour encourager la scolarisation et le maintien des filles à l'école.

Le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants a travaillé avec la société civile sur un agenda national (2022-2025) portant sur huit priorités, parmi lesquelles l'égalité et les droits de la fille, l'éducation et la formation professionnelle des filles.

L'autonomisation des filles, la santé de la reproduction des adolescentes, les violences basées sur le genre et la promotion du leadership féminin comptent également parmi ces priorités, au même titre que la citoyenneté et l'implication des jeunes garçons en vue de renforcer la participation des hommes et des garçons pour l'égalité en faveur des filles.

"Les filles veulent prendre la commande pour être des actrices de leur épanouissement", a commenté la directrice de la famille et de la protection des groupes vulnérables, Fatou Ndiaye Dème.