Madagascar: Célébration - Analamahitsy Cité fête son 60ème anniversaire

Analamahitsy Cité, une des périphéries les plus développées de la ville d'Antananarivo créée en 1962, célèbre cette année son 60ème anniversaire.

Composé de plus de 4300 habitants avec une dizaine d'institutions éducatives comprenant plus de 2500 élèves et étant carrefour de 7 000 à 9 000 personnes ainsi que 500 à 1000 voitures par jour, la communauté, conformément à sa responsabilité citoyenne, sociétale et environnementale, souhaite faire d'Analamahitsy une cité modèle et quartier pilote pour l'innovation urbaine, sociale et économique.

Cette célébration débutera par un culte œcuménique au jardin d'Analamahitsy dans la matinée du 25 juin qui sera suivi par des activités artistiques dans l'après-midi avec des jeunes talents et des artistes de cité. Puisque cette célébration coïncide avec la fête nationale, il y aura également une distribution de lampions gratuits pour les enfants. Les séries d'activités socioculturelles et éducatives de promotion citoyenne, sociale et économique se tiendront entre juillet et décembre 2022.

Des activités de rénovation et de réhabilitation des infrastructures seront également au menu durant cette célébration. Selon le comité d'organisation, les projets tiennent principalement compte des besoins de la nouvelle génération de la cité comme indique le slogan "Analamahitsy Cité 1962-2022, miray hina ho an'ny taranaka ".