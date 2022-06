Congo-Brazzaville: Examens d'Etat - L'Apeec conscientise parents et élèves à lutter contre la fraude scolaire

Le bureau exécutif de l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo (Apeec) a rendu publique, le 13 juin à Brazzaville, une déclaration interpellant les responsables de familles à jouer leur partition en luttant contre la fraude en période des examens d'Etat et de fin d'années scolaire. Réitérant les obligations parentales et commentant l'arrêté 3949 du 26 mai 2017, l'Apeec demande d'interdire aux enfants candidats aux examens d'Etat de sortir des domiciles durant cette période avec les téléphone portables, tablettes, ordinateurs et calculatrices programmables.

Dans sa déclaration, l'Apeec suggère aux parents de veiller strictement au port par le candidat de l'uniforme scolaire dès le domicile et à la nécessite pour les candidats de s'abstenir ou d'éviter de participer à la vente ou achat des épreuves à la veille ou lors du déroulement des examens ainsi qu'à la constitution des laboratoires de traitement des sujets.

L'organisation parentale répète aux candidats de rejeter toutes propositions monnayées, substitution irrégulière, frauduleuse des copies ou injection des fiches d'anonymat venant de l'extérieur pendant la saisie informatique des notes.

L'arrêté 3949 du 26 mai 2017 commenté par la déclaration interdit aux candidats aux examens d'Etat, entre autres, de s'engager dans la transhumance organisée, d'avoir tout support de tricherie,...

En revanche, l'organisation associative recommande au gouvernement d'assurer, durant la période des examens d'Etat, la sécurité des élèves candidats, de canaliser les communications électroniques et de mettre sous contrôle les marchés de fortune.

Par ailleurs, l'Apeec a convié les jurys, membres du secrétariat, surveillants de salle, agents de la force publique, directions des systèmes d'information et communication ainsi que les promoteurs d'établissements privées et autres à oeuvrer davantage pour endiguer le fléau de la fraude au risque de subir les sanctions, conformément aux articles 7 et 8 de l'arrêté interministériel susmentionné.