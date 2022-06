Madagascar: Financement - Un prêt à taux zéro pour les porteurs de projet

Un prêt à un taux d'intérêt de zéro sera octroyé aux personnes ayant des projets, mais ne disposant pas de financement pour le démarrage de leurs activités. L'entretien se déroulera le mois prochain durant lequel 17 candidats seront sélectionnés.

Une opportunité à saisir. Un entretien aura lieu au mois de juillet pour les entrepreneurs désirant acquérir des financements pour développer leurs activités ou pour les porteurs de projets souhaitant obtenir un soutien financier pour monter leur propre affaire. L'annonce officielle des candidats retenus se fera au mois d'août durant lequel des prêts seront octroyés à 17 candidats sélectionnés.

"Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson ", l'association " Les pêcheurs Madagascar " se base sur cette citation pour aider leurs prochains à réaliser leurs projets. Après l'entretien, les candidats sélectionnés bénéficieront d'une formation qui se tiendra une fois par semaine pendant six mois.

Cette formation portera entre autres sur le commerce et le marketing, ainsi que la conception d'un business plan. " Les Malgaches sont intelligents et possèdent beaucoup de potentiel, mais ils leur manquent les moyens financiers. C'est dans ce sens que nous avons décidé de les soutenir par le biais de ce financement avec 0% de taux d'intérêt dont le remboursement se fait en un an jusqu'à trois ans. Le montant octroyé se chiffre entre 400 000 ariary à 2 millions d'ariary", selon la fondatrice de cette association, Anne Fuller.

Suivi. Chaque micro-entreprise fera l'objet d'un suivi systématique afin de s'assurer que chaque bénéficiaire a pu appliquer les acquis durant la formation. " Notre principal objectif est de faire en sorte à ce que chaque bénéficiaire soit indépendant financièrement et pour qu'il puisse développer son activité. Les critères de sélection ne se basent aucunement sur l'origine, la politique ou la religion mais la volonté de chaque candidat à se surpasser et atteindre ses objectifs ", renchérit Anne Fuller. A noter que depuis l'implantation de cette association à Madagascar il y a neuf ans de cela, 400 personnes ont pu bénéficier de ce soutien financier.

Elles œuvrent dans plusieurs domaines comme l'agriculture, le transport, le commerce ainsi que bien d'autres encore. 28 candidats ont achevé leur formation dont la sortie de promotion et la remise des certificats s'est tenu hier au siège de cette association à Ambaranjana. Outre les formations et les prêts à taux zéro d'intérêt, cette association œuvre également dans le social. C'est le cas pour la construction d'un hôpital et d'un complexe sportif à Andriampamaky. Une opération gratuite de la hernie et des tumeurs se déroule sur les lieux tout au long de cette semaine. A noter que cette association a été créée et financée par Kevin Fuller et Anne Fuller et fait partie de l'organisation australienne Les Pêcheurs International.