Ouganda: Formation professionnelle pour filles et garçons dans les domaines de la couture, de la coiffure, de la restauration et de la pêche

Musoli — Un an après le projet post-COVID de soutien aux jeunes de Musoli, en Ouganda, l'intervention porte ses fruits. Lancé par Camillian Disaster Service International (Cadis), le projet "Soutien aux moyens de subsistance, formation professionnelle pour les jeunes et promotion de la santé à Musoli, en Ouganda", l'équipe ougandaise continue d'aider 30 femmes sans emploi de cinq villages de Musoli à acquérir des compétences, à suivre une formation professionnelle en couture, en coiffure et en restauration, ainsi que 60 jeunes participant à un projet de pêche.

Selon Fides, les bénéficiaires ont officiellement commencé leurs études l'année dernière, après la levée des restrictions sur le COVID-19. "Les étudiants qui ont repris leurs études termineront leur première année en juillet. Le programme d'orientation, mené entre mai et novembre 2021, a jeté les bases d'une progression régulière des bénéficiaires. Les élèves ont fait de grands progrès. La plupart d'entre eux sont désormais capables de confectionner des vêtements de différents modèles sans la supervision immédiate d'un enseignant. Cela nous donne l'espoir qu'ils seront en mesure d'utiliser les compétences pratiques qu'ils acquièrent dans la couture pour construire un avenir brillant pour eux-mêmes, leurs familles et la société en général", déclarent les sources de Cadis.

"Le projet de pêche a également pris un bon départ", peut-on lire dans la note. Le projet a démarré avec trois bateaux, actuellement utilisés par quinze pêcheurs. Le nombre de bateaux sera porté à six afin d'impliquer davantage de pêcheurs dans le secteur. Le défi actuel auquel sont confrontés les pêcheurs est celui des prises saisonnières. La quantité de poisson est actuellement plus faible car la saison n'est pas encore stabilisée."

Quant au projet de résilience, il était en partie destiné à renforcer le centre de santé existant. "Grâce au soutien de Cadis, le centre de santé de Musoli a fait peau neuve avec un hall, des salles de maternité et d'autres équipements médicaux. Les femmes enceintes ont déjà commencé à accoucher à Musoli. De nombreuses femmes enceintes pauvres ont souvent recours aux services prénatals de cet établissement, et elles viennent non seulement de différentes parties de la sous-communauté de Musoli, mais aussi de l'extérieur".

Le village de Musoli est situé dans le district de Mayuge, près du lac Victoria. La pêche est la principale source de revenus des familles installées le long du lac. En général, 36% des travailleurs en Ouganda sont des femmes et 64% des hommes. La plupart d'entre eux sont employés dans les industries primaires de la pêche, de la culture de la canne à sucre, des carrières, des restaurants/bars et dans l'industrie de l'exploitation sexuelle, qui concerne un nombre plus important de filles. En raison du taux de pauvreté élevé, les gens ne peuvent souvent même pas accéder aux services de santé. Dans ce contexte, l'organisation camillienne promeut une intervention qui, pendant trois ans, renforcera la résilience socio-économique des jeunes et améliorera l'accès aux services de santé dans le village de Musoli. Le projet vise à accroître les possibilités d'emploi, à augmenter le revenu mensuel, à activer la participation des jeunes aux activités de développement communautaire, à créer des micro-entreprises par les jeunes et à améliorer les conditions de santé générales de la population.