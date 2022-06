Madagascar: Festival Tôlopandragna - Une deuxième édition en préparation

Et rebelote pour le festival Tôlopandragna. Il s'agit d'un événement socio-culturel organisé dans la région d'Analanjirofo, plus précisément dans le district de Fénérive Est.

Au programme de la première édition qui a eu lieu en décembre 2021 : un carnaval, des stands d'expositions, des conférences débats et des activités sportives et culturelles. L'événement ayant obtenu l'adhésion de la population, des partenaires et des autorités locales, le comité d'organisation a décidé de l'organiser annuellement. D'ailleurs, les dates de la prochaine édition ont déjà été annoncées par son initiateur, l'association Jiro. On sait d'ores et déjà que la 2ème édition du festival se déroulera sur l'avenue de l'Indépendance de Fénérive Est du 2 au 4 décembre prochain.

Le district de Fénérive Est présente plusieurs opportunités touristiques et culturelles. Le manda de Volomasina, le parc naturel de Tampolo, la Ranomafana (eau chaude) naturelle de Rantolava, l'île Ratsimilaho, les plages de Mahambo... pour ne citer que ceux-là, constituent des atouts touristiques pour le district. Jusqu'à aujourd'hui pourtant, ils demeurent encore très peu exploités.

Et c'est justement l'objectif du festival : faire de Fénérive Est l'une des principales destinations touristiques de la Côte orientale, mais également valoriser les cultures et les traditions du peuple Betsimisaraka à travers diverses manifestations, et enfin renforcer les liens et la cohésion entre les natifs et la population locale en vue d'un engagement solidaire dans le développement de la région.

Le nom de l'événement n'a d'ailleurs pas été choisi au hasard, le Tôlopandragna désignant un outil constitué de plusieurs bambous reliés les uns aux autres en vue de distribuer l'eau d'une source vers les utilisateurs, signifiant l'importance de la solidarité. L'association Jiro est en effet convaincue que " le développement ne se décrète pas, il se construit en commun ".