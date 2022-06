Congo-Kinshasa: Occasion en Or !

Chaque jour qui passe devient un cauchemar pour les congolais vivant actuellement dans le Nord-Kivu, plus précisément à Bunagana, Premedis et, aussi, dans le territoire de Rutshuru. Le M23, identifié comme le plus grand ennemi de la paix en République Démocratique du Congo, cause, avec l'appui des éléments de l'armée rwandaise, d'énormes pertes en vies humaines et bien d'autres dégâts matériels. Victime de cette barbarie, la population ne sait à quel saint se vouer. Le seul espoir reste, en tout cas, les vaillants militaires des Forces Armées de la République Démocratique du Congo qui sont plus que déterminés et engagés à protéger scrupuleusement l'étendue du territoire national.

Au niveau du Gouvernement, aucune nouvelle mesure ou réaction comme berger le ferait à la bergère. Comme qui dirait, on tient toujours à la préservation de la paix et de l'harmonie dans la sous-région. Pendant ce temps, les hors-la-loi, avec le Rwanda comme sponsor officiel, endeuillent davantage la partie orientale de la RDC avec comme objectif de récupérer quelques centimètres du pays. Ce que l'armée nationale ne tolèrera jamais, quoi qu'il en soit. Il y a lieu de se demander combien de temps prendrait cette énième menace du Rwanda contre la RDC sous le regard quelque peu observateur des organisations internationales et sous-régionales. Car, c'en est trop. Pour l'Union Africaine, le schéma incontournable pour la paix reste un dialogue sincère entre Kinshasa et Kigali.

"La Commission encourage les deux pays-frères à résoudre tout différend par le dialogue et la concertation fraternelle offerts par les mécanismes régionaux, notamment ceux entrepris par Son Excellence Joao Lourenço, Président de la République d'Angola et président de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs, ainsi que le processus de Nairobi" pense Musa Faki, président de la Commission de l'UA. Au regard de l'allure que prend cette agression, une nouvelle vague de mesures doit être envisagée par les autorités du pays. La préservation des vies humaines et de l'intégrité territoriale l'oblige.