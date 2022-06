Ile Maurice: Port - Sanjeev Ghurburrun quitte le navire

Mᵉ Sanjeev Ghurburrun, conseiller au Prime Minister's Office (PMO), quitte la présidence de la Mauritius Ports Authority (MPA). Bien qu'il ait été nommé en juin 2021 pour trois ans, il a fait valoir son droit au départ du conseil d'administration. Il restera néanmoins en poste jusqu'a la fin de juin.

Au sein de la MPA, on a confirmé la nouvelle sans trop donner de détails... Une source officielle se contente de souligner que la réforme au sein de la MPA est en bonne voie. Ce sera à l'administration de cette instance de piloter le projet. Par ailleurs, on apprend que Sanjeev Ghurburrun restera conseiller spécial au PMO jusqu'à nouvel ordre. Nous avons tenté de joindre le principal intéressé, en vain. Dans son entourage, on affirme qu'il ne fera pas de déclaration à ce stade.

Toujours est-il que que Sanjeev Ghurburrun était l'homme de confiance que le Premier ministre avait placé à la MPA pour mener les changements à bon port. Mais la présence de Prakash Maunthrooa dans les mêmes eaux aurait provoqué des remous autour de plusieurs dossiers, dont celui des emplois et l'échouement de trois navires taïwanais en février dernier. Il y avait, qui plus est, des conflits et des relations tendues avec les syndicats, notamment sur les litiges industriels, la menace de réduction de la masse salariale et la privatisation possible de l'étape de remorquage.