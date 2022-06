Congo-Kinshasa: Face au report de la visite du Pape François - Les Evêques invitent les fidèles à la sérénité et à la patience

Les Evêques de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) ont lancé, lundi 13 juin 2022, un message d'encouragement appelant leurs fidèles à la sérénité et à la patience. Ils les invitent à la prière pour la paix et pour le rétablissement de la santé du Saint-Père.

C'est pour faire suite au report de la visite du Pape François en République Démocratique du Congo, que la CENCO recommandent aux fidèles catholiques et aux femmes et hommes de bonne volonté de " demeurer sereins dans l'espérance, d'être patients malgré le désagrément du report de la visite papale et de rester fidèles dans la prière (Rm 12, 12) ; car rien n'est impossible à Dieu (Lc 1, 37) ". Ce message adresse " des réactions de regrets exprimant la peine de savoir que le Pape est souffrant ". Selon les pères Evêques, ces regrets montrent que " le Peuple congolais dans son ensemble aspire à la paix ".

Le voyage reporté, messe maintenue

Le Pape François était supposé visiter la République Démocratique du Congo du 2 au 5 juillet 2022, mais ce voyage a été reporté pour des raisons de santé du Saint-Père. Il devait rassembler des milliers de congolais au cours de la messe qui était prévue dimanche 3 juillet à Kinshasa. Et, comme pour "récupérer" ce grand rendez-vous manqué, les Evêques congolais organisent une messe dans les 48 diocèses du pays, " pour la paix et la réconciliation dans notre pays et pour invoquer la grâce divine sur la santé du Souverain Pontife ".

Les Evêques comprennent les réactions de regrets comme une preuve d'amour que le peuple congolais a pour le Pape, dont l'attention à l'endroit de la République Démocratique du Congo est remarquable. " Il nous demande de lui pardonner pour le désagrément causé et nous invite à nous associer à sa prière pour que Dieu lui fasse grâce de la guérison et que cette visite se réalise dans les meilleurs délais ", relèvent les prélats RD Congolais.

Remerciements et appel à contribution

Dans ce message, la CENCO a remercié et félicité les autorités du pays " qui ne ménagent aucun effort dans les préparatifs de cette visite ". " Que ceux qui se sont engagés à continuer et qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitent pas à le faire. Ceci nous permettra de nous tenir prêts à accueillir le Saint-Père à tout moment que sa santé le permettra ", ont renchéri les pères Evêques.