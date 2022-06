Maroc: M. Akhannouch tient une réunion pour faire le point sur l'état d'avancement du chantier de la protection sociale

Rabat — L'état d'avancement de la mise en œuvre du chantier de la protection sociale a été au centre d'une réunion tenue mardi à Rabat, entre le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch et les présidents des Chambres d'agriculture et des Chambres d'artisanat.

Cette réunion s'inscrit dans le sillage du suivi de la mise en œuvre de ce chantier et de l'évaluation de l'état d'avancement de ses travaux, particulièrement dans son volet lié à la généralisation de la couverture sanitaire.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette réunion, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a noté que l'Exécutif a franchi, avec les différents acteurs concernés, des pas importants dans la mise en œuvre du chantier de la protection sociale.

M. Ait Taleb a, dans ce sens, souligné que l'avancement du chantier de la couverture sanitaire ne devrait pas se limiter à l'inscription des citoyens, étant donné que la protection sociale revêt un caractère solidaire, notant que le défi réside dans la réalisation de la généralisation du régime d'assurance maladie obligatoire de base à la fin de l'année en cours, à travers l'implication des différentes parties prenantes dans le chantier de la généralisation de la couverture sanitaire.

Pour sa part, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor a indiqué que l'inscription au Registre national de l'Artisanat a réalisé un taux significatif, précisant que plus de 180.000 artisans ont été enregistrés et environ 300.000 autres ont adhéré à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Mme Ammor a appelé toutes les Chambres d'artisanat à poursuivre la mobilisation, afin d'atteindre l'objectif escompté de 500.000 adhérents d'ici la fin de l'année en cours.

Par ailleurs, la ministre a mis l'accent sur l'importance de l'inscription et de la contribution des artisans avec un esprit de solidarité pour adhérer pleinement à ce chantier d'envergure, lancé par SM le Roi Mohammed VI.

De son côté, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki a indiqué que l'opération de recensement et d'actualisation des listes du secteur agricole dédiées à la généralisation du régime d'assurance maladie obligatoire de base, se poursuit activement, précisant que plus de 1,31 million de bénéficiaires ont été enregistrés à ce jour sur un total de 1,6 million agriculteurs.

Après avoir souligné que les contributions ont déjà été lancées dans plusieurs régions, M. Sadiki a relevé que son département œuvre avec les professionnels, notamment les chambres d'agriculture et les fédérations interprofessionnelles, à enregistrer 200.000 bénéficiaires dans les listes dédiées à cet effet.

Dans cette lignée, il a mis en exergue le chantier de la protection sociale, partant du fait qu'il constitue le premier socle de la stratégie agricole "Génération Green".

Le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie et des Finances, chargé du Budget, Faouzi Lekjaa, a quant à lui souligné que cette réunion a été l'occasion de faire le point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de ce chantier royale, qui a permis jusqu'à présent à deux millions de citoyens et leurs ayants droits d'adhérer à la CNSS et de bénéficier des prestations médicales, émettant le souhait que 2022 soit l'année de l'adhésion de tous les marocains à l'Assurance maladie obligatoire (AMO).

Ce chantier royal, qui requiert l'implication de tout un chacun avec un esprit de citoyenneté et de responsabilité, repose sur le principe de la solidarité entre les différentes catégories sociales, a poursuivi M. Lekjaa, précisant que leurs cotisations ont été fixées par les décrets et que les bénéficiaires du régime "Ramed" seront également admis.

Ont pris part à cette réunion, le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Seddiqi, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, ainsi que le directeur général de la CNSS et le président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural.