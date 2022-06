Congo-Brazzaville: Diaspora - Rencontre citoyenne à Nancy sur l'engagement des Congolais

À l'initiative de Marien Fauney Ngombé, la ville de Nancy, en France, a abrité une session " Rencontres citoyennes sur l'engagement ". Dans le cadre des ateliers citoyens (ACC), les Congolais de Nancy et amis du Congo se sont retrouvés, le 11 juin dernier. En invité d'honneur, Marien Fauney Ngombé, président des ACC, avec pour modérateur, Georges Bitsindou.

Tout comme la précédente édition tenue en avril dernier, à Paris, cette rencontre, co-organisée avec les associations des étudiants congolais de France (l'AESC-Nancy) et celle des étudiants et stagiaires congolais de Nancy, avait pour objectif de réunir les jeunes Congolais en général, et plus particulièrement les étudiants, sur la thématique de l'engagement scindé en trois volets, à savoir l'engagement associatif, l'engagement entrepreneurial et l'engagement citoyen tout court.

Après le mot d'usage de Dinol Ngoka, président de l'AESC-Nancy, les échanges ont permis d'établir l'interactivité questions-réponses avec l'assistance, et de suivre avec attention et grand intérêt le récit de Viviane Okouma Mbella née Tchichelle, consultante environnementaliste et responsable sociétale des entreprises.

À l'issue de la rencontre, les participants se sont dits impressionnés sur le sens de l'engagement dans sa globalité. Ils ont confié avoir compris ce qu'est l'engagement associatif, entrepreneurial et citoyen. De quoi inciter l'initiateur de ces rencontres à continuer dans cette lancée.

D'ores et déjà, de prochaines sessions de rencontres citoyennes sur l'engagement sont prévues et les dates seront communiquées ultérieurement. Un barbecue au parc de brabois a clos cette session de Nancy.