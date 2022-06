Congo-Brazzaville: Mines - Le projet pilote OrigemA pour une certification numérique de la production artisanale du diamant

OrigemA est un projet pilote qui vise à mettre en place un programme de transition mine-marché totalement transparent et numérique pour les coopératives d'exploitation minière artisanale et à petite échelle (ASM) en République démocratique du Congo (RDC), indique thediamondloupe.com.

L'objectif du projet pilote OrigemA est de développer un modèle axé sur la transparence, la durabilité et le commerce équitable, qui pourra être étendu au fil du temps en RDC mais aussi dans d'autres pays.

La RDC, rappelle thediamondloupe.com, est le plus grand producteur de diamants extraits de manière artisanale au monde, représentant près de 70 % de la production artisanale mondiale, qui constitue à son tour environ 15 à 20 % de la production totale de diamants dans le monde. En raison de son caractère largement informel, fait-on savoir, ce segment de l'industrie minière du diamant est particulièrement vulnérable aux violations des droits de l'homme, aux mauvaises conditions de travail, à la corruption et au commerce opaque ou illicite.

Le projet a été lancé lors d'une réunion qui s'est récemment tenue à Kananga, dans la région du Kasaï, regroupant l'Antwerp World Diamond Centre (AWDC), une fondation privée qui défend les intérêts collectifs du secteur belge du diamant et dont le siège est à Anvers (Belgique) ; le ministère des mines de la RDC et ses subdivisions, à savoir Saemape (Service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle et CEEC (Centre d'expertise d'évaluation et de certification) ; l'organisation non gouvernementale Diamond Development Initiative (DDI@Resolve) et la société technologique Everledger.

C'est en novembre 2021, à Anvers, que l'AWDC et le ministère des mines de la RDC, Saemape et CEEC avaient signé un protocole d'accord permettant de lancer le projet. Dans ce cadre, le ministère congolais des Mines, le cadastre minier, Saemape et le CEEC travailleront avec les autres partenaires pour créer un cadre juridique et fiscal permettant une formalisation efficace, en combattant la corruption, en éliminant les obstacles logistiques et en augmentant la transparence des flux financiers et fiscaux, a déclaré la ministre des Mines de la RDC? Antoinette N'Samba Kalambayi.

Six coopératives sélectionnées

Après avoir visité plusieurs exploitations ASM au cours des derniers mois, DDI@Resolve et Saemape ont sélectionné six coopératives à différents stades de formalisation pour faire partie du programme pilote. DDI@Resolve, qui a créé le tout premier ensemble de normes pour la production artisanale de diamants éthiques et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, connu sous le nom de Maendeleo Diamond Standards (MDS), supervisera le projet sur le terrain, y compris la formation, l'audit et la certification des coopératives, conformément aux MDS et aux normes de diligence raisonnables de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Stephen d'Esposito, président directeur général de DDI@Resolve, a déclaré : " Notre mission principale s'aligne parfaitement sur ce projet : transformer des idées ambitieuses en avantages réels pour les personnes, les communautés et les écosystèmes. Grâce à nos nombreuses années de travail dans l'industrie minière artisanale du diamant en RDC, nous avons accumulé une grande quantité de connaissances et d'expertise. Soutenus par la structure de Resolve, nous apportons une expertise collaborative et un état d'esprit axé sur les solutions ".

Créer la première chaîne de valeur numérique pour les productions ASM

La création d'un modèle pour les diamants équitables ne s'arrête pas à la formalisation et à la certification des opérations minières artisanales et à petite échelle. OrigemA, indique thediamondloupe.com, a l'ambition de créer la première chaîne de valeur soutenue numériquement et par blockchain pour les productions ASM. " Notre rôle dans ce projet est de prouver que l'industrie ASM n'a pas à être exclue des avantages de la technologie pour augmenter significativement la transparence dans le parcours d'un diamant de la mine au marché, non seulement en générant des prix équitables, mais aussi en fournissant une plateforme qui peut démontrer l'impact positif que ces diamants apportent ", a expliqué Leanne Kemp, CEO d'Everledger. L'activité principale de l'entreprise est de fournir des solutions technologiques pour accroître la transparence dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, avec une expérience approfondie du marché du diamant mais aussi un fort accent sur les minéraux critiques et dans d'autres industries telles que les produits de luxe, l'habillement, etc.

Impliquer tous les partenaires au niveau du terrain

Pour Karen Rentmeesters, responsable des relations avec l'industrie à l'AWDC, il est essentiel que tous les partenaires, y compris le gouvernement et les coopératives elles-mêmes, soient impliqués au niveau du terrain. " Cette approche ascendante et collaborative garantit que nous créons un modèle qui tient compte des réalités de l'exploitation minière artisanale à petite échelle dans les régions reculées et que le plan qui en résulte peut être étendu et reproduit sur le terrain. C'est pourquoi il était si important de donner le coup d'envoi de ce projet pilote dans le Kasaï, à Kananga, en rencontrant directement les coopératives et les communautés locales ".

Au stade initial, OrigemA est financé par des contributions de l'AWDC, mais le groupe de partenaires espère obtenir un financement supplémentaire par le biais de fonds publics, et souhaite également explorer les possibilités de partenariats commerciaux au fur et à mesure de l'avancement du projet.