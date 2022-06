Congo-Brazzaville: Finances - Des agents des impôts sensibilisés à la maîtrise des risques

La Direction générale des impôts et des domaines a organisé, le 14 juin à Brazzaville, un séminaire de sensibilisation pour renforcer les capacités professionnelles des directeurs centraux et chefs de services centraux évoluant dans cette direction sur la maîtrise des risques et le rappel des règles déontologiques.

Une vingtaine de directeurs centraux et chefs de service évoluant à la Direction générale des impôts et des domaines a suivi le séminaire de formation présidé par le directeur général des Impôts et des domaines, Ludovic Itoua. Ce séminaire s'est tenu dans le cadre du Projet d'appui à la réforme des finances publiques, initié par le ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public, avec l'appui de ses partenaires. La formation dispensée par des experts était articulée en deux composantes. Le premier module a porté sur le développement des compétences des directeurs et chefs de service et la maîtrise des risques au sein de toute l'administration des impôts et des domaines.

Le second, quant à lui, était axé sur les droits et obligations des agents de la Direction générale des impôts, a précisé le responsable du Projet d'appui à la réforme des finances publiques, Laurent Dumathrat. Les nouvelles notions reçues permettront aux responsables de cette régie financière de renforcer leurs aptitudes professionnelles en vue de promouvoir la gestion axée sur les résultats au sein de cette régie financière.

Ouvrant les travaux, le directeur général des Impôts et des domaines a invité les participants à capitaliser sur les acquis de ce séminaire.

" Dans le cadre de la réalisation du Projet d'appui à la réforme des finances publiques, le ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public s'emploie à moderniser la fonction d'audit interne et d'impulser une démarche interne dans les régies financières. Pour y parvenir, une série d'activités sera mise en œuvre, à savoir la formation, la rédaction du manuel de procédure et de cartographie des risques. Aujourd'hui démarre cette série d'activités, je vous invite à être attentifs afin de tirer le maximum d'enseignements et améliorer les services dans vos structures ", a souligné le directeur général des Impôts et des domaines.