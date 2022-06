Congo-Kinshasa: Journée mondiale de don bénévole de sang - Seulement 39,7% de transfusions des donneurs bénévoles en RDC

A l'instar d'autres pays du monde, la République démocratique du Congo (RDC) a célébré, le 14 juin, la Journée mondiale de don bénévole de sang. Pour cette année, le thème retenu a été "Donnez son sang : un acte de solidarité. Rejoignez le mouvement et sauvez des vies !"

La Journée mondiale de don de sang place au premier plan les donneurs bénévoles qui acceptent d'offrir gratuitement leur sang pour sauver des vies humaines. C'est dans ce cadre que la vice-ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba, qui a présidé cet événement, a déclaré : " Cette importante manifestation sert à remercier les donneurs de sang volontaires et non-rémunérés pour le geste salvateur qu'ils posent en donnant de leur sang. Cette journée vise également à sensibiliser la population à la nécessité de donner régulièrement son sang pour garantir la qualité, la sécurité, la disponibilité de sang et des produits sanguins en faveur des patients qui en ont besoin".

Il faut noter que la RDC enregistre un faible taux de don bénévole de sang. Seulement 39,7% des transfusions réalisées dans le pays proviennent des donneurs volontaires et non-rémunérés, alors que l'Organisation mondiale de la santé (OMS° a fixé l'objectif à atteindre en ce domaine à 80% de donneurs volontaires.

A en croire la vice-ministre de la Santé, le gouvernement de la République, conscient de l'importance du don de sang dans le pays, et considérant les recommandations de l'OMS depuis 1999, a mis en place le Programme national de transfusion sanguine, qui a reçu le mandat de rendre disponibles et accessibles le sang et les produits sanguins de qualité et sécurisés aux parents nécessiteux. Pour y parvenir, une mobilisation tous azimuts des moyens financiers conséquents est nécessaire pour financer les activités du Programme national de transfusion sanguine.

C'est dans ce cadre que des efforts, a-t-elle renchéri, sont fournis pour apporter des appuis pertinents et nécessaires, notamment : l'acquisition des tests, réactifs et autres consommables de la sécurité transfusionnelle devant permettre la qualification nommée des plans de sang collectés. L'acquisition des matériels de base pour le transport et le stockage des produits sanguins. "Il est important de souligner ici que ces acquisitions ont été réalisées grâce au financement du gouvernement afin de contribuer à la matérialisation de la Couverture santé universelle", a indiqué Véronique Kilumba.

Elle a, par ailleurs, remercié le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a ménagé aucun effort pour le portage politique de la Couverture santé universelle.