Afrique: Coupe du monde 2022 - Le Costa Rica, l'Australie et le Pays de Galles complètent la liste des qualifiés

Le calendrier de la phase finale de la Coupe du monde prévue cette année au Qatar, du 21 novembre au 18 décembre, a été actualisé. Le tableau des trente-deux pays qualifiés est désormais complet.

Le Costa Rica, l'Australie et le Pays de Galles sont les trois dernières sélections qualifiées au terme des matches de barrages qui se sont achevés le 14 juin. Le Costa Rica a validé son ticket en s'imposant, mardi, face à la Nouvelle-Zélande (1-0). Joël Campbell a inscrit le but de la victoire à la 3e mn. Le Costa Rica, qui participera à sa sixième phase finale après 1990, 2002, 2006, 2014 et 2018, évoluera dans le groupe E composé de l'Espagne, l'Allemagne et le Japon. Los Tikos ont pour meilleure performance les quarts de finale disputés en 2014.

Ils ont rejoint l'Australie qui a écarté de la course à la qualification, le 13 juin, le Pérou 5-4 aux tirs au but après un score de 0-0 au temps règlementaire. Graham Arnold, le sélectionneur australien, a tenté un coup de maître en faisant entrer son gardien numéro 2. Andrew Redmayne s'est montré décisif lors des tirs au but. L'Australie retrouve la France, le Danemark et la Tunisie dans le groupe D. Cette sélection sera pour sa sixième participation à la phase finale, le premier adversaire des champions du monde en titre le 22 novembre. Les deux se sont croisés au mondial 2018 en Russie, remporté par la France 2-1.

Le 6 juin , le Pays de Galles avait validé sa qualification en dominant l'Ukraine 1-0 grâce à un but contre son camp d' Andriy Yarmolenko. Le Pays de Galles qui s'est qualifié pour sa première Coupe du monde depuis 1958 est logé dans le groupe B avec l'Angleterre, l'Iran et les Etats-Unis.

Au final, il y aura donc treize équipes européennes, six asiatiques, cinq africaines, quatre d'Amérique du Nord et centrale et quatre aussi d'Amérique du Sud. Les trente-deux qualifiés vont s'affronter pour succéder à la France, tenante du titre. Notons que le match d'ouverture opposera, le 21 novembre, les Lions de la Teranga du Sénégal, champions d'Afrique, aux Oranjes des Pays-Bas.

La composition des huit groupes

A : Qatar, Equateur, Sénégal, Pays-Bas

B : Angleterre, Iran, Etats-Unis, Pays de Galles

C :Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne

D : France , Danemark, Tunisie, Australie

E : Espagne, Allemagne, Japon, Costa Rica

F :Belgique, Canada, Maroc, Croatie

G :Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun

H :Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du sud.