Congo-Brazzaville: Régies financières - Deux hôtels des impôts inaugurés à Brazzaville

L'hôtel des impôts de l'arrondissement 1, Makélékélé, et celui du septième arrondissement, Mfilou, ont été officiellement mis en service, le 14 juin, par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso. Servant de guichet fiscal unique, chaque hôtel des impôts abrite des services de l'administration fiscale, du Trésor public et de la Banque postale du Congo.

La mise en service des deux établissements publics s'inscrit dans le cadre d'un projet de construction de dix hôtels des impôts à travers le pays ; le tout premier ayant été inauguré le 28 mai dernier, à Loandjili, le quatrième arrondissement de Pointe-Noire. L'hôtel des impôts de Mfilou est construit selon le modèle de type 1, soit un rez-de-chaussée et R+1, tandis que celui de Makélékélé, plus vaste, est de type 2 (rez-de-chaussée et R+2).

La nouvelle administration fiscale de Makélékélé, qui a accueilli la cérémonie d'inauguration, est bâtie sur un terrain rectangulaire de 650m2 ; le bâtiment a une emprise au sol de 208m2 et dispose d'une surface bâtie et exploitable de 555m2. Par exemple, le rez-de-chaussée comporte le grand hall pour l'accueil, le bureau des responsables et deux bureaux de type Open Space, ainsi que l'unité de collecte et de sécurisation des fonds composée de deux bureaux des responsables et de deux caisses, reservées à la Banque postale du Congo.

Le premier étage du bâtiment, dédié aux agents des impôts et du Trésor public, est composé de sept bureaux, dont trois pour les responsables, trois autres bureaux de type Open Space, la grande salle de travail en groupe pour seize agents, deux locaux techniques. Le deuxième étage est destiné uniquement aux agents des impôts, soit deux bureaux des responsables rattachés au chef de service, la grande salle de réunion de cinquante places.

Selon le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Rigobert Roger Andely, l'inauguration des deux établissements de service fiscal comporte un aspect symbolique fort : les services d'impôts à Makélékélé et Mfilou ne disposaient pas de siège depuis une longue période de trente ans. Mais le plus important à retenir est la modernisation de l'administration fiscale permettant la traçabilité des opérations et la sécurisation de la collecte des recettes de l'État.

" La construction des hôtels d'impôts s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des agents des impôts et du Trésor public. Elle permet d'installer ce que j'appelle " la triplette vertueuse " au même endroit : les services des impôts, chargés de l'assiette, la liquidation et la mise en recouvrement; la Banque postale du Congo, chargée de l'encaissement, avant reversement intégral des ressources collectées au Trésor : le Trésor public, qui délivre les quittances et qui est le destinataire ultime de ces ressources ", a indiqué Rigobert Roger Andely.

Pour le gouvernement, la réforme des régies financières devrait se poursuivre dans un contexte de rareté de ressources publiques et la nécessité de mobiliser des fonds propres pour le financement du Plan national de développement 2022-2026.